Gümüldür Mandalinası Hasat Öncesi Satıldı - Son Dakika
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Gümüldür Mandalinası Hasat Öncesi Satıldı

Gümüldür Mandalinası Hasat Öncesi Satıldı

İzmir'de Gümüldür mandalinası dalında satıldı, 22 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

23.12.2024 13:19
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İzmir'de yetiştirilen Gümüldür mandalinası, hasattan önce dalında satıldı.

Türkiye, 2023'te yaklaşık 1,9 milyon tonluk mandalina üretimi ile dünyada üçüncü sırada yer aldı. Mandalina üretiminin önemli merkezlerinden İzmir'de ise 2024 sezonunda 45 bin 502 dekar alanda 152 bin 16 ton rekolte bekleniyor.

Kentte çoğunlukla çekirdeksiz, kolay soyulabilen ve ihracat için tercih edilen satsuma cinsi mandalina üretiliyor. Satsuma, ihracatta en fazla tercih edilen mandalina türü olarak ön plana çıkıyor.

Ürünleri Rusya, Ukrayna ve Almanya başta olmak üzere 35 ülkeye gönderilen İzmirli çiftçiler, hasadın son günlerini yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelere gelerek mandalinaları toplayan üreticiler ve işçiler, yoğun mesai harcıyor.

22 milyon dolarlık ihracat

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmir'de en çok satsuma mandalinasının üretildiğini söyledi.

Mandalinanın önemli ihraç ürünlerinden olduğunu ifade eden Şahin, "Satsuma cinsi mandalina dış piyasada ciddi talep görüyor. Başta Rusya olmak üzere 35 ülkeye satsuma mandalinası ihracatımız gerçekleşiyor. 18 Ekim'de başlanan ihracatta bugüne kadar 22 milyon 708 bin 469 dolarlık ihracat gerçekleşti." dedi.

Kaliteyle ilgili bir sorun yaşanmadığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yıl ortalamalarına bakıldığında yüzde 2'lik kayda değer olmayan düşüş var. Bu da ağacın yorgunluğuna ve iklimdeki anormal değişimlere bağlı. Uzun yıllar ortalamasına baktığımızda üretim, ortalama seviyede. Bu günlerde satsuma mandalinası hasadının sonlarındayız. Bu yıl iklim koşulları, ürünün aniden olgunlaşmasını sağlayınca hızlı bir hasada girildi. Bu sene önceki yıla göre hasadı, 10 gün öncesinde tamamlamış olacağız."

Mandalina yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ndeki üreticilerden Recep Filiz ise 60 dönümde üretim yaptığını belirtti.

Bu yıl güzel bir hasat dönemi geçirdiklerini anlatan Filiz, "Bu yıl rekolte, ürün ve fiyat çok güzel. Dalından kilogramını 15 liradan verdim. Adana'da rekoltenin az olmasından dolayı tüccarlar temmuz ayında bir hafta içerisinde Gümüldür'deki mandalinaları dalından satın aldı. Biz 10-12 liradan satacağımızı düşünürken 15 liradan satıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüldür Mandalinası Hasat Öncesi Satıldı - Son Dakika

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