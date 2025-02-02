Gümüşhane'de Dünya Sulak Alanlar Günü yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Dünya Sulak Alanlar Günü yürüyüşü yapıldı

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Gümüşhane'de Dünya Sulak Alanlar Günü yürüyüşü yapıldı Vali Aydın Baruş, tüm vatandaşları Gümüşhane'nin eşsiz doğasını keşfetmeye davet etti Gümüşhane'de 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında ArzularKabaköy beldesinde bulunan Hama Göleti'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.

02.02.2025 14:29  Güncelleme: 14:42
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Gümüşhane'de Dünya Sulak Alanlar Günü yürüyüşü yapıldı

Vali Aydın Baruş, tüm vatandaşları Gümüşhane'nin eşsiz doğasını keşfetmeye davet etti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında ArzularKabaköy beldesinde bulunan Hama Göleti'ne doğa yürüyüşü düzenlendi. Etkinlikte, yaban hayvanları için yem bırakılırken doğanın korunmasının önemi vurgulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ile Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğinde ArzularKabaköy beldesinde gerçekleştirilen etkinliğe Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, DKMP Şube Müdürü İlbeyi Aydın, kurum personelleri ve GÜDAK sporcuları olmak üzere toplam 37 kişi katıldı.

Sabah erken saatlerde Osman Gazi Mahallesi'nden başlayan yürüyüşte katılımcılar, çoğunluğu kar ve buzla kaplı olan parkur boyunca doğanın tadını çıkardı. Hama Göleti'ne ulaşan ekip, burada ArzularKabaköy Belediyesi tarafından ikram edilen yiyecekleri yedikten sonra dağ zirvelerinden Esentepe Mahallesi'ne inerek etkinliği tamamladı.

Etkinlik kapsamında, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları da unutulmadı. Katılımcılar, DKMP tarafından getirilen buğdayları doğaya bırakarak, özellikle kuşlar ve diğer yabani hayvanların beslenmesine katkı sağladı.

"Doğaya yem bıraktık"

Programda bir açıklama yapan Vali Aydın Baruş, "Bugün 2 Şubat, Dünya Sulak Alanlar Günü. Bu münasebetle Milli Parklar Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu yürüyüş etkinliğine katıldık. Konuya dikkat çekmek için hem de yaban hayatına verdiğimiz öneme işaret etmek için. Yaban hayatında hayvanların yaşamının kesintiye uğramaması, beslenebilmeleri için de doğaya yem bıraktık. Özellikle bu bölgede yaşayan kuşlar, keklik ve diğer kuşlar buralardan beslenebilsin diye. Çünkü karla kaplı arazinin yüksek kesimleri. Kuşların beslenebilmesi için şu anda yeterli besin kaynağı yok. Açık alanlarda bu kuşlar beslenebiliyor. Bu münasebetle buğday bırakarak onların en azından bu zorlu günleri atlatması için bir katkıda bulunmak istedik" dedi.

"Yaban hayatı doğanın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli"

Yaban hayatının çok önemli olduğunun altını çizen Vali Baruş, "İnsan doğanın bir parçası. Doğaya dikkat etmesi lazım, çevreyi kirletmemesi lazım, yaban hayatını koruması lazım. Yaban hayatı doğanın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli. Doğadaki çeşitlilik aslında yaşamın zenginliğine işaret ediyor ki Gümüşhane ilimiz bu anlamda ormanları, düzlük alanları, yaylaları, çayırlarıyla tam bir doğa harikası. Bu doğa harikası içerisinde de çok çeşitli yaban hayvanları yaşıyor. Bunları korumamız lazım. Çünkü bu zenginliği muhafaza edersek ileride bunlar çok daha değerli hale gelecek, hazine değerinde olacak bu yaban hayatının çeşitliliği. Çünkü insanoğlu her tarafı betonlaştırmaya başladı. Artık hayat tek düze olmaya başladı. Yaşamın tadını ancak dışarıya çıktığınız zaman, şehirlerden dışarıya çıktığınız zaman, doğanın içerisinde olduğunuz zaman alabiliyorsunuz. Bunu gelecek nesillere taşımamız için de bu koruma anlayışını devam ettirmemiz lazım. Bu yürüyüşe katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oluyor" diye konuştu.

"Tüm vatandaşlarımızı Gümüşhane'nin bu güzel doğasından yararlanmaya çağırıyorum"

Etkinlikte doğanın temiz havasını teneffüs edip güzelliklerini izleyerek yürüdüklerini dile getiren Vali Baruş, "Tüm vatandaşlarımızı Gümüşhane'nin bu güzel doğasından yararlanmaya çağırıyorum. Şehirde oturup kalmasınlar. Lütfen doğa içerisinde yürüyüşler yapsınlar. Sadece yemek yemek amaçlı pikniklere gitmesinler. Piknik yaparken aynı zamanda doğa içerisinde dolaşsınlar. Belki yaban hayatını müşahede edebilirler. Çocuklarına doğanın ne kadar güzel olduğunu ve bu doğa içerisinde yaşamı sürdürmenin ne kadar değerli olduğunu öğretebilirler. Çocuklarımıza da bunu iyi anlatmamız lazım. Gümüşhane'nin değerini iyi bilebilmeleri için. Bu topraklar bizim için çok değerli. Suyu ile, gölü ile, göleti ile, dereleri ile, ormanları ile bu doğayı korumamız lazım. Bu bilinci de yeni nesillere aktarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sorumlusu GÜDAK yöneticisi Burak Soydaş ise "Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklarla ortaklaşa yaptığımız bir faaliyetti. Hama Göleti yürüyüşümüzde çevrede kuşlara ve yaban hayvanlarına yemleme etkinliğimiz oldu. ArzularKabaköy Belediyesi Başkanımızın bize kır pidesi ve ayran ikramı oldu. Ayrıca bu ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz belediye başkanımıza ve yönetimine. Yürüyüşümüz Esentepe Mahallesi'nde sonlandırıldı. Yürüyüşümüzde Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Kurum Müdürlerimiz de dahildi. Faaliyete katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"37 kişiyle programı gerçekleştirdik"

Parkurda yoğun olarak kar üstünde yürüdüklerini ifade eden Soydaş, "Sabah hava soğuk olduğu için toprak dondu. Herhangi bir çamurla karşılaşmadık. Öğleye doğru çamur biraz daha fazlalaştı ama bizim yürüdüğümüz parkur genel itibarıyla kar bölgesinden geçtiğimiz için çok problem yaşamadık. Bugün 37 sporcu ile başladık yürüyüşümüze. Bugün daha çok bir yoğunluk olurdu fakat diğer bir grubumuz Erzurum'da kayağa gittikleri için bölündük. Yoksa sayımız 60 civarı olurdu diye düşünüyorum. Yüksek kesimlerde bizim ulaşamadığımız yerlerde 50 santim kar var. Daha aşağılarındaki diğer yıllara bakıldığı zaman kar seviyesi bayağı düşük. Nasipse bu hafta yer yer bir metreyi bulacağı söylenen kar yağışı bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz bir metre kar yağmasını" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Dünya Sulak Alanlar Günü yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

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