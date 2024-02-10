Gümüşhane\'deki Durmuşlu Şelalesi Buz Tutunca Pamukkale\'ye Benzeyen Bir Görüntü Oluşturdu

Gümüşhane'deki Durmuşlu Şelalesi buz tuttu
Buz tutunca Pamukkale'ye benzeyen Durmuşlu Şelalesi mest ediyor
Erfelek'e rakip 5 katlı Durmuşlu Şelalesi buzdan şelaleye döndü
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan ve 50 metreden suyu yere dökülen 5 katlı Durmuşlu Şelalesinin buz tutan görüntüsü mest ediyor.
İlçeye bağlı Gülaçar köyü sınırlarında yer alan ve bugüne kadar varlığından pek haberdar olunmayan Durmuşlu Şelalesi, kış mevsiminde olunmasına rağmen akan suyunun damlalarının biriktirdiği buz kütleleriyle görenleri mest ediyor.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışının ardından geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü bölgede donan şelalenin görüntüsü Pamukkale travertenlerini andırdı.
Toplam 5 katlı olarak en son noktaya dökülen ve her bir döküldüğü noktanın devasa buz kütleleriyle kaplandığı şelale Sinop'taki Erfelek Şelalelerine de benzetildi. Binlerce yıldır akarak dev ana kayayı 5 ayrı katmanda oyan suyun dökülmeye başladığı ve toprakla buluştuğu yerin arasındaki mesafenin 50 metreden fazla olduğu değerlendiriliyor.
Bahar aylarında arkasındaki vadiden gelecek sularla birlikte oldukça coşkulu akması beklenen şelalenin yakınında terk edilmiş bir mahalle ve şapel bulunduğunu kaydeden fotoğraf sanatçısı ve dağcı Samet Çelik, arkadaşlarıyla birlikte geldiği şelaleden çok etkilendiğini söyledi.
"Traverten gibi bir görüntü sunuyor ve bu manzara bizi mest etti"
İlk kez gittikleri şelaleye güçlükle ulaştıklarını fakat alternatif ve rahat bir yolun keşfini de yaptıklarını belirten Çelik, "Gülaçar Köyü Ramadanlı mevkiinde doğada yemek yapan bir arkadaşımız daveti üzerine buraya geldik. Şelaleye biz Ramadanlı Şelalesi dedik ama köylüler Durmuşlu Şelalesi diyormuş. Yerden yüksekliği yaklaşık 50-60 metre diyebiliriz. Gerçekten doğayla bütünleşmiş buzullarla güzel bir görüntü sunuyor. Mevsim itibariyle kış olduğu için suyunun biraz az olması, havanın da akşamları soğuk olmasından dolayı buz kütleleri traverten gibi bir görüntü sunuyor ve bu manzara bizi mest etti, geldiğimize değdi" dedi.
"Şelale terkedilmiş mahalleyle planlanarak turizme kazandırılmalı"
Tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmde adeta keşfedilmeyi bekleyen Gümüşhane'deki bu şelalenin İkisu- Şiran karayoluna çok yakın bir noktada olduğunu ve biran önce yanındaki terkedilmiş mahalleyle birlikte planlanarak turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Çelik, "Her mevsim suyunun aktığını ve ilkbaharda daha çok aktığını öğrendik. İlimizde bu tür yerlerin kesinlikle turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki 5 katlı şelale, Sinop'taki Erfelek Şelalesi'ne benziyor ve yıllardır aka aka kayaları aşındırarak bu şekilde gelmiş. Ben gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum ve herkesi buraya davet ediyorum" diye konuştu.
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