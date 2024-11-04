Günaydın'dan Demokrasi Mücadelesi Vurgusu - Son Dakika
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Günaydın'dan Demokrasi Mücadelesi Vurgusu

CHP'li Günaydın, Esenyurt'ta kayyum atanmasını eleştirerek dayanışma çağrısında bulundu.

04.11.2024 21:46
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " Esenyurt'a ses çıkartan Mardin'e sessiz kalırsa veya Batman'a ses çıkartan Esenyurt'a sessiz kalırsa yeniliriz. Bu, bir demokrasi mücadelesidir. Hep beraber dayanışma göstereceğiz." dedi.

Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Gökhan Günaydın, Esenyurt Belediye Başkanlığını halkın iradesiyle aldıklarını belirtti.

Günaydın, şöyle devam etti:

"Buradan söyleyelim, hazırladıkları fezlekeyi savcılık kağıdını ve emniyet ifadesini sulh ceza hakimliği tutanaklarını satır satır okuduk. Ahmet Özer 10 küsur yıldır kişisel arkadaşımdır, düşünceleri bellidir. 40'tan fazla kitabı, yüzlerce makalesi vardır. Neyine tahammül edemiyorsunuz. Söyleyeyim susturamadığınız bir Kürt aydınıdır ona tahammül edemiyorsunuz. Toplandınız, hep beraber 2019'da nasıl kaybettiyseniz 2024'te daha büyüğünü kaybettiniz. Esenyurt Belediye Başkanlığını halkın iradesiyle aldı, ona tahammül edemiyorsunuz."

Burada, demokratik dayanışma göstermek zorunda olduklarını kaydeden Günaydın, "Esenyurt'a kayyum atanmıştı şimdi de bu sabah nereleri duyduk. Mardin'i duyduk değil mi? Batman'ı duyduk değil mi? Halfeti'yi duyduk değil mi? Bakın arkadaşlar Esenyurt'a ses çıkartan Mardin'e sessiz kalırsa veya Batman'a ses çıkartan Esenyurt'a sessiz kalırsa yeniliriz. Bu bir demokrasi mücadelesidir hep beraber dayanışma göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer'in sabahın 6'sında şafak operasyonuyla gözaltına alındığını belirtti.

Özer'in dayanaksız iddialarla tutuklanarak cezaevine gönderildiğini öne süren Çelik, "Yerine bir kayyum atandı, seçmen iradesine, Esenyurt halkının iradesine bir darbe vuruldu. Bugün de Esenyurt'ta seçmen iradesine ikinci bir darbe gerçekleşti. Belediye meclis üyelerimize atanmış kayyum tarafından bir tebligat yapıldı ve 'Belediye meclisinin, komisyonların, encümenin görevleri ve yetkileri ikinci bir tam talimata kadar memur üyeler tarafından yönetilecektir.' denildi. Atanan kayyumumun imzasıyla belediye meclis üyelerimize bugün akşam saatlerinde tebliğ edilen bu belge Esenyurt halkının iradesine ikinci kez darbe vurulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, yarın yine burada saat 17.00'de demokrasi nöbeti gerçekleştireceklerini ifade etti.

Öte yandan Esenyurt Meydanı'nda toplanan bir grup ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü Eren Ertin, "İrademize, emeğimize, barışa sahip çıkacağız. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının üzerinden daha 5 gün geçmemişken bugün de bir kez daha en demokratik haklardan olan seçme seçilme hakkı gasbedilmiştir. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi Başkanları görevden alınmış ve kayyum atanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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