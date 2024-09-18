İzmir\'de Atık Yönetim Maliyetleri Artıyor

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(İZMİR) - Kentlerde artan tüketimle birlikte evsel atıkların miktarı da günden güne yükselirken; evsel atıkların toplanıp, düzenli depolama alanlarına ulaştırılması, bertaraf edilmesinin maliyetleri de artıyor. İzmir'de günde 5 bin ton atık, 22 bin kilometre kat ederek entegre katı atık yönetim tesislerine aktarılıyor. Araçların iki günde kat ettiği yol dünyanın etrafında bir tura denk geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, daha temiz bir şehir için yoğun mesai harcıyor. Nüfus artışı ile birlikte artan evsel atıkların toplanması, bertaraf edilerek, yeniden ekonomiye kazandırılması süreçleri ciddi maliyetleri buluyor. Cadde ve sokaklardan toplanan atıkların yanı sıra ilçe belediyelerinin getirdiği atıklar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Transfer Şube Müdürlüğü'ne bağlı 20 ilçedeki atık transfer merkezinde, tırlara dolduruluyor. Buradan alınan atıklar, 88 atık transfer aracıyla Harmandalı, Ödemiş ve Bergama'da bulunan merkezlere gönderiliyor.

Günlük 4 bin 500 ile 6 bin ton arasında atık toplanıyor

İzmir'de çöpün yolculuğunu anlatan Atık Transfer Şube Müdürü Cumhur Ağcahan, atık transfer sürecinin 7 gün 24 saat boyunca aralıksız devam ettiğini söyledi. İzmir'de atık miktarının yaz ve kış döneminde değiştiğini, günlük 4 bin 500 ile 6 bin ton arasında atık çıktığını belirten Cumhur Ağcahan, şunları söyledi:

"Transfer istasyonundan, bertaraf tesislerine günde 22 bin kilometre yol kat edilerek, 200 sefer yapılarak ortalama 5 bin ton atık ulaştırılıyor. Günlük 22 bin kilometre yol üzerinden gidersek, araçlarımız 2 günde dünyanın etrafında bir tur atacak kadar yol yapıyor. Bu oran 1 ayda Dünya'dan Ay'a gidip gelecek mesafede yol kat ettikleri anlamına geliyor. Yani aylık 600 bin kilometreyi geçiyoruz. Yine kilometre bazında kıyaslarsak, araçlarımız günde 22 bin kilometre yol yapıyor. Bu da İzmir- İstanbul arası günde 22 defa gidip gelmek anlamına geliyor" dedi.

"Sürdürülebilir bir yaşam için bireysel önlem alınabilir"

Atıkların çok ciddi maliyetlerle toplanıp transfer edildiğini vurgulayan Ağcahan, "Günlük yaklaşık 2-3 milyon lira arası transfer maliyetimiz oluyor. Bu maliyet içerisinde bertaraf bedelleri bulunmuyor" dedi. Maliyetlerin bir nebze de olsa düşmesi için bireysel olarak yapılabilecek eylemlerin de bulunduğunu ifade eden Atık Transfer Şube Müdürü Cumhur Ağcahan, şunları söyledi:

"Hepimizin üzerine düşen sorumluluklar bulunuyor. Sıfır atık yaklaşımına uygun olarak davranmamız gerekiyor. Dünyadaki kaynakların azaldığı, iklim krizinin zirveye çıktığı bu dönemde, hepimizin yapması gereken mümkün olduğunca sürdürülebilir bir yaşam tarzına geçerek atık miktarımızı azaltmak olabilir. Evlerimizde çöplerimizi türüne göre ayırarak uygun geri dönüşüm konteynerlerine atmak önemli. Gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir kent bırakmak için alınabilecek en basit tedbirler bunlar. İzmirliler geri dönüşüm için uygun olan ambalaj atıkları ayrı toplayabilir. Organik atıkları ve ambalaj atıklarını ayırabilir. Bu sayede bize gelecek atık miktarı ciddi oranda azalabilir. Mümkün olduğu kadar tek kullanımlık plastik gibi malzemeleri kullanmamalıyız. Daha sürdürülebilir yöntemler tercih etmemiz gerekiyor. Geri dönüşümü mümkün olan malzemeleri kullanmak, daha sağlıklı olacak. Daha yaşanılabilir bir İzmir ve dünya için yurttaşlarımızdan da bu sürece bireysel önlemlerle katkı sunmalarını bekliyoruz."

Kurallara uyulması kirliliği büyük ölçüde önlüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürü Ercan Yıldırım da 900 personel ile 7 gün 24 saat boyunca sahada olduklarını vurguladı. 30 ilçede Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan ana cadde ve bulvarlarda çalışma yürüttüklerini anlatan Ercan Yıldırım, "Temizlemek nasıl bizim görevimiz ise kent sakinlerinin de şehri kirletmemesi önemli. Ayrıca örnek uygulama olarak Alsancak semtinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöp çıkarma saatleri belirledik. Diğer türlü görüntü ve çevre kirliliğini önleyemeyiz. Vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerin ardından, çöplerini yere bırakıp gitmemesi de çok önemli" dedi.

"İzmir'in sokakları bizim evimiz"

Ercan Yıldırım, "Kirletmemek her yurttaşın görevi. Geleceğimiz, çocuklarımız ve doğamız için bunu yapmak zorundayız. Çöp, dünyada da ülkemizde de ciddi bir sorun. Biz çöpü temizlemek ile başa çıkamayız. Kirletmemek gerek kirletmemeyi öğrenmek zorundayız. Temiz bir kentte yaşamak istiyorsak, bunu ancak hep birlikte başarabiliriz. İzmir'imizin sokaklarını, caddelerini, meydanlarını evimiz olarak kabul ediyoruz. Evimize gösterdiğimiz hassasiyeti lütfen sokaklarımıza, caddelerimize, meydanlarımıza da gösterelim" diye konuştu.