Erdoğan ve Sonko'dan İkili Görüşmeler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra anlaşmaların imza törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko ile yapacağı ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/15.30/15.45/16.45/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılacak, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile görüşecek.

(TBMM/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

??????????????

EKONOMİ FİNANS

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, valilik ve belediye ziyaretlerinde bulunacak, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyecek, kale ve arkeolojik alan ile Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret edecek.

(Bingöl/10.00-11.30/Bitlis/13.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, Norveç'in Viking takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Stavanger/20.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda'nın St. Patrick's ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Dublin/21.45) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanacak özel maçta Litvanya'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

***

