Gündem: Önemli Görüşmeler ve Etkinlikler

26.03.2026 09:11
Bugün TBMM ve bakanlar çeşitli toplantılar ve etkinlikler gerçekleştirecek, uluslararası gelişmeler izlenecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya Senatosu Başkanı Mircea Abrudean ve Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile görüşecek.

(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR "Gençliğin Üretim Çağı-İpekyolu Bölgesel Kariyer Fuarı" ile Valiliği ziyaret edecek.

(Gaziantep/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Türkevi'nde STK'ler ile Sıfır Atık ve COP31 konulu toplantıya katılacak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmede bulunacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 100. Yıl Pazar Yeri'ni ziyaret edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Otomotiv Sanayii Derneğinin 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'da düzenlenecek Dünya Ticaret Örgütü 14. Ticaret Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Yaounde) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ile Üniversite Çiftlikleri'ni ziyaret edecek, YÖK-TÜME İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Burdur/10.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Esenler Belediyesi tarafından Tayfa Yeni Nesil Gençlik Sempozyumu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun katılımıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

(Madrid/22.45) (Fotoğraflı)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Emlak Konut, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırlayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

