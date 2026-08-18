Gündem Toplantıları ve Uluslararası Gelişmeler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TÜGVA İzmir Yaz Okulları Final Programı'na katılacak.

(İzmir/20.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valiliği, belediyeyi, il ticaret müdürlüğünü, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Aksaray/10.00/10.45/11.15/11.30/12.45/13.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- ? Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk edecek.

(İstanbul/22.00)

2- FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Romanya'da son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, bu turda Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Mioveni/15.30)

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