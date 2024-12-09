Gündemdeki Önemli Gelişmeler: Bütçe Görüşmeleri, Eylemler ve Sinema Töreni - Son Dakika
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Gündemdeki Önemli Gelişmeler: Bütçe Görüşmeleri, Eylemler ve Sinema Töreni

Bugün Türkiye'de birçok önemli olay yaşanacak. TÜİK, finansal yatırım araçlarının reel getirilerini açıklarken, Polonez işçileri Anayasal Hak Yürüyüşü ile taleplerini dile getirecek. Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutukluluğu ile ilgili açıklamalar yapılacak, Şerif Gören için tören düzenlenecek ve TBMM'de bütçe görüşmeleri başlayacak.

09.12.2024 09:05  Güncelleme: 10:00
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10.00 - TÜİK, kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" gerçekleştirmek isteyen ancak Çatalca Adliyesi öünde önleri kesilen Polonez işçilerinin eylemleri devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.00- 12 Temmuz'da İzmir Konak'ta sağanak yağışta İki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ve İZSU ile GDZ Elektrik A.Ş.'den 42 kişinin yargılandığı dava kapsamında olay yerinde yeni bilirkişi incelemesi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - Tutuklanan ve görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurusu ve tutukluluk incelemesi itiraz süreciyle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - Sinemanın usta yönetmeni Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek. Gören, Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'ndeki dini törenin ardından da Kozlu Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.30 - DİSK, asgari ücretle ilgili talebini açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bütçe sunuş konuşmasının ardından, TBMM'de grubu bulunan partiler adına konuşmalar yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmelere katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD), uzman jandarmaların özlük hakları ile ilgili Ulus Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/HATAY - KİLİS SINIR HATTI)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15'inci Büyükelçiler Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Gaziantep FK-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (GAZİANTEP)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gündemdeki Önemli Gelişmeler: Bütçe Görüşmeleri, Eylemler ve Sinema Töreni - Son Dakika

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