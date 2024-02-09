Güney Afrika Bakanı İsrail istihbaratının tehditlerine maruz kaldığını iddia etti

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, İsrail istihbaratının, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan soykırım davasından ötürü kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.
Pandor, Cape Town'da, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal medyada defalarca hedef gösterilen ailesinin güvenliği için endişeli olduğunu belirtti.
Hedef gösterilmesinin İsrail istihbaratının bir hareket biçimi olduğunu savunan Pandor, UAD'de açılan davadan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
Pandor, "Ailem için endişeleniyorum çünkü bazı sosyal medya mesajlarında, çocuklarımdan bahsediliyor. İsrail ajanları, istihbarat servisleri böyle davranıyor ve sizi korkutmaya çalışıyorlar, bu yüzden korkmamalıyız." ifadesini kullandı.
Hükümetin davadan vazgeçmek gibi bir niyetinin olmadığına işaret eden Pandor, bir sonraki duruşmaya kadar tüm hukukçuların daha fazla çalışacağını kaydetti.
Pandor, güvenliğinin artırılması için talepte bulunduğunu aktardı.
Uluslararası Adalet Divanında, İsrail aleyhine açılan soykırım davası
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açtı.
Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.
Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında Mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.
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