Güney Afrika Bakanı: Uluslararası hukuk kurumları güçlü ülkeleri cezasız bırakıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, uluslararası hukuk kurumlarının, güçlü ülkeleri ve müttefiklerini soykırım suçlarında dahi cezasız bıraktığını söyledi.
Pandor, Brezilya'daki G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Güney Afrika'nın İsrail'in Filistin'de işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarını Uluslararası Adalet Divanı'na taşımasının bazı büyük devletler tarafından tepkiyle karşılanmasına değindi.
Bu durumun "uluslararası hukukta hakim olan kurumsal ön yargının bir göstergesi" olduğunu dile getiren Pandor, "Yani uluslararası hukuk ve kurumları, güçlü ülkeleri ve onların müttefiklerini, bu tür soykırım suçları için bile olsa sorumlu tutma amacı taşımıyor. Bu uygulama, en güçlü ülkeler ve müttefiklerinin onlarca yıldır kurumsallaşmış şekilde cezasız kalmalarına yol açmıştır." dedi.
BM'de acil reform çağrısı
Pandor, bu cezasızlığı sona erdirmek için durumun değişmesi gerektiğini belirterek, "Herkes için daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası hukuk düzeni sağlamak amacıyla küresel yönetişim kurumlarını dönüştürmek ve kullanmak, artık her zamankinden daha acil. Uluslararası hukukun herkes için erişilebilir hale getirilmesi, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminde acil reform ihtiyacını da içermektedir." diye konuştu.
BM Güvenlik Konseyinin başarısızlıklarının Ukrayna ve Filistin'de on binlerce cana mal olduğunu söyleyen Pandor, "Güvenlik Konseyinde reform gerekiyor ve bu hemen yapılmalı. Geçen yıl Johannesburg'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde BM Güvenlik Konseyi iki daimi üyesi, Konseyde acil reform yapılması taahhüdünde bulundu. G20 üyesi olan diğer BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin de aynı yolu izleyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
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