Güney Afrika, Filistin halkıyla dayanışmaya devam edecek - Son Dakika
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Güney Afrika, Filistin halkıyla dayanışmaya devam edecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yeni Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ülkenin ulusal birlik hükümeti döneminde de Filistin halkıyla dayanışmaya devam edeceğini söyledi. Lamola, Filistin meselesinin dış politika öncelikleri arasında olduğunu belirterek, uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak Filistinlilerin haklarını korumaya ve uluslararası hukukun adil bir şekilde uygulanmasını sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

12.07.2024 19:33
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yeni Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ülkenin ulusal birlik hükümeti döneminde de Filistin halkıyla dayanışmaya devam edeceğini söyledi.

Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC), 29 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından kurulan ulusal birlik hükümetinin Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Lamola, yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen sempozyumda, Güney Afrika'nın yeni dönem dış politika önceliklerini ele aldı.

Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ da hazır bulundu.

Lamola, burada yaptığı konuşmada, G20 ve BRICS üyesi olan Güney Afrika'nın dış politikada çok kutuplu bir dünya düzenini temel aldığını belirtti.

Güney Afrika olarak, bölgede, kıtada ve dünya genelinde barış ile huzuru sağlayıp, zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmeyi şiar edindiklerini kaydeden Lamola, "İşgale, zulme, insan hakları ihlallerine, adaletsizliğe direnenlerle dayanışma içinde çalışma çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Lamola, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davası açan Güney Afrika için Filistin meselesinin bir dış politika önceliği olduğunu ifade ederek, "Filistinlilerin haklarını korumak ve uluslararası hukukun herkes için adil bir şekilde uygulanmasını sağlamak için küresel kurumlarla birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Güney Afrika'nın İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını UAD'nin yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) de taşıdığına dikkati çeken Lamola, "Filistin halkına yönelik tüm apartheid ve soykırım eylemlerini sona erdirmek için gücümüz dahilindeki her şeyi yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika, Filistin halkıyla dayanışmaya devam edecek - Son Dakika

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