SEUL, 28 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Vekili Choi Sang-mok, başkent Seul'de düzenlenen toplantıya başkanlık etti, 27 Aralık 2024.
Aynı zamanda ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı olan Choi Sang-mok, Cuma günü devlet işlerinin istikrarlı şekilde yönetileceğine dair söz verdi. Başbakan Han Duck-soo'nun görevden alınmasının ardından Choi Sang-mok, devlet başkanlığı vekili olarak göreve başlamıştı. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)
Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de Devlet Başkanı Vekili Choi Sang-mok Göreve Başladı - Son Dakika
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