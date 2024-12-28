Güney Kore'de Devlet Başkanı Vekili Choi Sang-mok Göreve Başladı

Güncel

SEUL, 28 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Vekili Choi Sang-mok, başkent Seul'de düzenlenen toplantıya başkanlık etti, 27 Aralık 2024.

Aynı zamanda ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı olan Choi Sang-mok, Cuma günü devlet işlerinin istikrarlı şekilde yönetileceğine dair söz verdi. Başbakan Han Duck-soo'nun görevden alınmasının ardından Choi Sang-mok, devlet başkanlığı vekili olarak göreve başlamıştı. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)