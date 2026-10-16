Güney Kore ihracat hacmi çip talebiyle yüzde 32,1 arttı

SEUL, 16 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore'nin ihracat hacmi, yarı iletkenlere ve bilgisayar depolama cihazlarına yönelik küresel talebin hızla artmasıyla eylülde çift haneli büyümesini sürdürdü.

Güney Kore Merkez Bankası'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, ihracat hacim endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artmasının ardından, eylül ayında yıllık bazda yüzde 32,1 yükseldi.

Bu, Ocak 2010'dan bu yana son 16 yılı aşkın sürenin en hızlı artışı olarak kayıtlara geçerken endeks Kasım 2025'ten bu yana üst üste 11 aydır yükselişini sürdürdü.

Hacim bakımından bilgisayar, elektronik ve optik cihaz ihracatı, yapay zeka altyapısında kullanılan bellek çipleri ve katı hal sürücülerine yönelik yoğun talebin etkisiyle yüzde 46,6 arttı.

Yüksek çip fiyatlarının etkisiyle ihracat değer endeksi, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89,2 oranında keskin bir artış kaydetti.

Eylül ayında ithalat hacim endeksi yıllık bazda yüzde 11,1, ithalat değer endeksi ise yüzde 26,9 arttı.

İthalattaki artışta yarı iletkenler, bilgisayarlar ve yarı iletken üretim ekipmanları başı çekti.