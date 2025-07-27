Güney Kore'den Kalıcı Barış Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Kore'den Kalıcı Barış Vurgusu

27.07.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Jeong, Kore Yarımadası'nda kalıcı barış hedeflediklerini ve müzakereleri sürdüreceklerini belirtti.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren "Kore Savaşı"nın birçok barış girişimine rağmen bir barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak devam ettiğini hatırlatarak, ülkesinin Kore Yarımadası'nda kalıcı bir barış düzeni inşa etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Büyükelçi Jeong, Kore Savaşı'nın ateşkesle sona ermesinin 72. yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore Yarımadası'nda iki ülkenin teknik olarak hala savaş halinde olduğunu ve Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) hattı boyunca Güney ile Kuzey Kore arasında askeri gerilimin devam ettiğini söyledi.

Güney Kore'nin Kore-ABD ittifakına dayanarak güçlü bir caydırıcılığı muhafaza ettiğini belirten Jeong, Kore Yarımadası'nda barış ile güvenliği sağlamak adına diplomatik çabalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Jeong, "Hükümetimiz, en sağlam güvenlik şeklinin savaşmaya gerek olmayan bir barış olduğuna inanmakta ve bu doğrultuda Kore Yarımadası'nda kalıcı bir barış düzeni inşa etmeyi hedeflemektedir." dedi.

Ülkesinin, Güney ile Kuzey Kore arasındaki askeri gerilimi azaltmak ve kesintiye uğrayan iletişim kanallarını yeniden açmak için çaba gösterdiğini aktaran Jeong, iki ülke arasındaki ilişkiyi "düşmanlık" ve "çatışma"dan "uzlaşı" ve "işbirliği"ne dönüştürerek kalıcı bir barış yapısı kurmayı amaçladığını vurguladı.

Jeong, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki istikrarsızlık gibi küresel krizlerin yaşandığı bu dönemde, ülkesinin "ulusal çıkar öncelikli pragmatik diplomasi" yaklaşımıyla hareket ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"(Güney Kore) Sağlam Kore-ABD ittifakını temel alan Kore-ABD- Japonya üçlü işbirliğini güçlendirmekte ve aynı bakış açısıyla çevre ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye devam etmektedir. Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltmak ve Kuzey Kore nükleer sorununda somut ilerleme sağlamak için etkin adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, hükümetimiz Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri ile provokasyonlarına karşı uluslararası toplumla işbirliği içinde kararlı bir şekilde karşılık verirken, kesintiye uğramış Güney-Kuzey iletişimini yeniden tesis etmeyi ve diyalog ile işbirliği yoluyla Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve birlikte yaşama ortamı kurmayı hedeflemektedir."

Kuzey Kore politikasına bugüne dek tutarlı destek vermiş olan Türkiye'ye özel teşekkür etmek istediğine işaret eden Jeong, Türkiye dahil uluslararası toplumla yakın işbirliğini sürdüreceklerini dile getirdi.

Jeong, Kuzey Kore'nin Rusya'ya büyük miktarda silah ve mühimmat sağlamasıyla yaklaşık 15 bin asker göndermesinin uluslararası toplumda ciddi endişelere yol açtığına dikkati çekerek, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal eden ve Kore Yarımadası ile bölgesel güvenlik ve barışı tehdit eden Kuzey Kore-Rusya askeri işbirliği konusunda derin endişe duyduğunu aktardı.

Kore Savaşı'nı ateşkes anlaşmasıyla kalıcı bir barış düzenine dönüştürmenin, Güney Kore'nin uzun süredir öncelik verdiği bir hedef olduğuna değinen Jeong, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un Kore Yarımadası'nda kalıcı bir barış yapısı oluşturma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

"Kuzey Kore'nin müzakere masasına geri dönmesi için diplomatik çabaları sürdüreceğiz"

Büyükelçi Jeong, Güney Kore'nin, barış anlaşması da dahil olmak üzere Kore Yarımadası'nda bir barış düzeni oluşturma müzakerelerini ve nükleer silahsızlanma görüşmelerini somut şekilde ilerleteceğini belirterek, "Güney ile Kuzey arasındaki askeri gerilimin azaltılması ve güven inşası, diyaloğun yeniden başlaması gibi ilişkiyi yeniden tesis etme çabalarının yanı sıra uluslararası toplumun anlayışını ve desteğini kazanmak da son derece önemlidir." diye konuştu.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade ettiğini vurgulayan Jeong, şunları kaydetti:

"Güney Kore, Kore-ABD ittifakını temel alarak ilgili ülkeler ve uluslararası toplumla birlikte, Kuzey Kore'nin müzakere masasına geri dönmesini sağlamak amacıyla diplomatik çabalarını kararlılıkla sürdürecektir. Hükümetimiz, kardeş ülke Türkiye'nin Kore Cumhuriyeti'nin Kuzey Kore politikasına yönelik tutarlı desteğinden duyduğu memnuniyeti içtenlikle ifade etmektedir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Güney Kore, Diplomasi, Güvenlik, Politika, ankara, Güncel, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den Kalıcı Barış Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

10:28
Kelimelerin tükendiği an Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
05:20
Yangın yerini karıştıran iddia Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
01:31
Karabük 5 gündür yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
19:03
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı Yaptığını pişkince itiraf etmiş
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 11:39:25. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'den Kalıcı Barış Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.