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Güney Kore, Japonya'yı Tsunami Uyarısı Nedeniyle Protesto Etti - Son Dakika
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Güney Kore, Japonya'yı Tsunami Uyarısı Nedeniyle Protesto Etti

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya Meteoroloji Ajansı'nın yayımladığı tsunami uyarısında Dokdo adacıklarını dahil etmesi nedeniyle Tokyo yönetimini protesto etti. Güney Kore, adacıkların tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuk çerçevesinde Kore topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu belirtti.

Güney Kore, Japonya\'yı Tsunami Uyarısı Nedeniyle Protesto Etti
02.01.2024 - 16:31,
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) ülkeyi vuran depremlerin ardından yayımladığı tsunami uyarısına, Güney Kore'nin en doğusundaki Dokdo adacıklarını dahil etmesi nedeniyle Tokyo yönetimini protesto etti.

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Lim Soo-suk, basın brifinginde, JMA'nın internet sitesindeki tsunami uyarılarını gösteren haritada, Güney Kore'nin en doğusundaki Dokdo adacıklarına da yer verilmesi konusunda açıklama yaptı.

Lim, tsunamide şu ana kadar Güney Kore'de herhangi bir kayıp yaşanmadığını belirterek, "Hükümetimiz, diplomatik kanaldan Japonya'yı güçlü biçimde protesto etti ve düzeltici önlemler talep etti." dedi.

Ülkesinin, Japonya'nın "mantıksız iddialarına" sert bir şekilde yanıt vermeye devam edeceğini aktaran Lim, "Dokdo, tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuk çerçevesinde Kore topraklarının ayrılmaz parçasıdır." ifadesini kullandı.

Dokdo adacıkları, Güney Kore ile Japonya arasındaki ilişkilerde uzun süredir devam eden tartışma konularından biri.

Güney Kore, adacıklar üzerinde küçük bir polis müfrezesi bulunduruyor.

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında dün meydana gelen depremlerde, şimdiye kadar 48 kişi hayatını kaybetmiş, tsunami uyarısı verilmişti.

Kaynak: AA
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