Güney Kore lideri Lee, Orta Asya zirvesinde İpek Yolu ruhunun canlandırılmasını istedi - Son Dakika
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Güney Kore lideri Lee, Orta Asya zirvesinde İpek Yolu ruhunun canlandırılmasını istedi

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderlerinin katıldığı Seul'daki Güney Kore-Orta Asya Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ekonomi, enerji ve teknolojinin giderek birbirine bağlandığı bir dünyada, "İpek Yolu ruhuna" her zamandakinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderlerinin katılımıyla Seul'da düzenlenen Güney Kore- Orta Asya Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Lee, ekonomi, tedarik zinciri, enerji, piyasa, teknoloji ve güvenliğin giderek birbirine bağlandığı bir dünyanın köklü değişime kapı araladığına işaret etti.

Bu nedenle bir zamanlar Doğu ile Batı arasında toplumları ve kültürleri bağlayan "İpek Yolu ruhunun" canlandırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Lee, "Son 30 yılda inşa edilen işbirliği temelinden hareketle, birlikte bir 30 yıl için daha hazırlanmalıyız." dedi.

Lee, ülkesi ile Orta Asya devletlerinin, uzun soluklu bağlar sayesinde ticaret, yatırım, altyapı, eğitim ve kültür alanlarında işbirliği ve güven inşa ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore lideri Lee, Orta Asya zirvesinde İpek Yolu ruhunun canlandırılmasını istedi - Son Dakika

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