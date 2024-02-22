Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore Gerilimine Karşı İşbirliğini Sürdürme Konusunda Anlaştı

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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Japon mevkidaşı Kamikava Yoko, bölgedeki Kuzey Kore gerilimine karşı ikili işbirliklerini sürdürme konusunda anlaştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cho ve Kamikava'nın, Brezilya'da yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki bakanın da Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası ve bölgede gerilimi tırmandıran son dönemdeki "agresif söylem ve provokasyonlarını kınadığı" aktarıldı.

Güney Kore ve Japonya'nın, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmak için ABD'nin yanı sıra uluslararası toplumla da çalışmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, bakanların ayrıca Kuzey Kore'deki insan haklarına ilişkin pek çok sorunun çözümü için çaba gösterme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Tokyo'nun "alıkonulanlar" sorununu engel haline getirmemesi halinde, Başbakan Kişida Fumio ziyaretinin gerçekleşebileceğini söylemişti.

Japonya da Kuzey Kore'nin Kişida'nın Pyongyang ziyaretinin "mümkün olabileceği" yönündeki açıklamalarının dikkatle izlendiğini bildirmişti.

Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmaması nedeniyle bir Japon başbakanın, Kuzey Kore liderinden mesaj alması nadir kabul ediliyor.

Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, 5 kişinin geri gönderildiğini; Kuzey Kore ise Japonlardan 4'ünün ülkeye hiç girmediğini, 8'inin öldüğünü savunuyor.