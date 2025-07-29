Güney Koreli Can Kim, Rize\'de Nişanlandı

Güney Koreli Yeong Jun, iş toplantısında İstanbul'da tanıştığı Melisa Şat sayesinde önce Müslümanlığı seçip ismini Can Kim olarak değiştirdi, sonra da Rizeli Melisa Şat ile evliliğe giden yolda ilk adımı attı.

İngilizce çevirmenlik mezunu Melisa Şat (25) ile botanik alanında çalışan Can Kim (28), üç yıl süren arkadaşlıklarını Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde gerçekleşen nişan merasimiyle resmileştirdi.

Geçtiğimiz pazar günü nişan merasiminde hem Güney Kore hem de Karadeniz müzikleriyle doyasıya eğlenerek, güzel ve farklı bir ortam yaşayan çift, paylaştıkları video ile sosyal medyada beğeni topladı.

Damat adayı ile AA muhabirine İstanbul'da katıldığı bir konferansta tanıştıklarını ifade eden Şat, Can Kim'in iş yoğunluğundan dolayı günde yaklaşık 1 saate yakın görüntülü konuşarak, bu aşamalara geldiklerini söyledi.

Nişanlısının da gelinen noktaya kadar çok çaba sarf ettiğini kaydeden Şat, "Her fırsatta İstanbul'a geldi. Böyle böyle onun bana ne kadar değer verdiğini anladığım için, onun da benim ona ne kadar değer verdiğimi bildiği için yani bu şekilde buralara kadar geldik." şeklinde konuştu.

-"Babamdan hep çekinmiştim ama babam da çok güzel karşıladı"

Ailesinin kendisine destek olduğunu belirten Şat, "Ben babama yavaş yavaş söylemeye dikkat ettim. Onun ailesi de çok saygı duydu. Buradan da teşekkür ederim. Annem de gayet iyi karşıladı. Ben annemin zaten bu zamana kadar hep yaptığım işlerde beni desteklediğini biliyordum. Babamdan hep çekinmiştim ama babam da çok güzel karşıladı."diye konuştu.

Birbirleriyle İngilizce konuşarak anlaştıklarını söyleyen Şat, nişanlısının İngilizcesinin çok iyi olduğunu kaydetti.

Nişan töreninin beklediğinden daha güzel gerçekleştiğini dile getiren Şat, "Ben zaten bir masal kahramanı olmak istedim, çünkü bana bu hayatta masal kahramanı kadar güzel bir duygu yaşattı. Yani gerçekten onun yanında 'Sindirella' gibi hissettiğim için nişanda da böyle olmak istedim." dedi.

-"Kilometreler sevgiye engel değil"

Nişanda Gangnam Style, horon, misket gibi tüm ezgilerin oynandığını belirten Şat, damat adayına nişanda eğlenebilmesi için horon oynamayı öğrettiğini söyledi.

Mesafelerin ilişkiye engel olmadığını dile getiren Şat, "Ben sevdiklerimin yanımda olmasını çok istedim bu zamana kadar. Sevdiklerim hep yanımda olsun o şekilde ilişki istemiştim. Öyle olmadı 8 bin kilometre uzaktan oldu ama bir şekilde de oldu yani kilometreler sevgiye engel değil." diye konuştu.

Düğünlerini 2026 yılı ocak sonu ile şubat arasında yapmayı planladıklarını aktaran Şat, "Ailesi o zaman müsait oluyor. O şekilde denkleştirebiliyoruz. Yer, mekan henüz belli değil." dedi.

Güney Koreli damat adayı Can Kim de nişanda başta gergin olduğunu sonrasında heyecanlı ve eğlenceli geçtiğini söyleyerek, Rize'de en çok Huser Yaylası'nı beğendiğini en sevdiği yemeğin ise "anne köftesi" olduğunu ifade etti.