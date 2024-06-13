Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Üsküp'te Başladı - Son Dakika
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Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Üsküp'te Başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

13.06.2024 13:12
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü GDAÜ'nün Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay temsil ediyor.

Toplantıya Avrupa Birliği (AB), Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) ve GDAÜ'yü oluşturan 13 ülkeden temsilciler de katılıyor.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin GDAÜ ile başarılı bir dönem başkanlığı yürüttüğünü ifade etti.

Bu süreçte önemli sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Osmani, "Nihai hedefe yönelik çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. O da AB'ye üye olmayan GDAÜ ülkelerinin AB'ye üye olması. AB genişlemesi, dayanıklı toplumlar inşa etmede ve ekonomik ilerleme ile refaha ulaşmada yeri doldurulamaz değerler getiren Avrupa kıtasındaki en başarılı barış projelerinden biridir." dedi.

Hiçbir alternatifin AB genişleme sürecinin yerini almaması gerektiğini vurgulayan Osmani, tam üyelik için uzun yıllara ihtiyaç olabileceğini, bölgenin tam üyelik öncesi daha fazla entegrasyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

Jeopolitik zorlukların tüm bölge ülkelerinin dikkati ve tam seferberliğini gerektirdiğini kaydeden Osmani, "Güneydoğu Avrupa bölgesinde istikrar ve güvenliğe zarar verebilecek her türlü kötü niyetli etkiyi tespit etmek, azaltmak ve önlemek için işbirliğimizi güçlendirmeli, ulusal ve bölgesel kapasitemizi ve yeteneklerimizi geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından gün içerisinde GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi de düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak. Zirvenin sonunda bildiri yayımlanacak.

13 Balkan ülkesinin tamamının dahil olduğu tek bölgesel işbirliği forumu olan ve 1996'da tesis edilen GDAÜ'de Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan tam üye konumunda bulunuyor.

1 Temmuz 2023 itibarıyla dönem başkanlığını Karadağ'dan devralan Kuzey Makedonya, bu süreçte temasını "Ayrılıklar Arasında Köprü Kurmak, Güven İnşa Etmek" olarak belirlemişti.

GDAÜ Dönem Başkanlığı 1 Temmuz 2024 itibarıyla Arnavutluk'a geçecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Üsküp'te Başladı - Son Dakika

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