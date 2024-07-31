Güngören'de Çatlaklar Oluşan 5 Katlı Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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Güngören'de Çatlaklar Oluşan 5 Katlı Bina Tahliye Edildi

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın duvarlarında çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Zabıta ekipleri güvenlik önlemi alırken, apartman sakinlerine eşyalarını almak için izin verildi. Güngören Belediyesi geçici konaklama sağlayacak noktalar belirledi. Yapılan incelemede, çatlakların binanın temelinde yaşanan bir sorun nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından binanın oturulup oturulmayacağına karar verilecek.

31.07.2024 12:53
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Güngören'de duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Sırpsındığı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın duvarlarında sabah saatlerinde çatlaklar oluştu.

Çatırtı seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Apartman sakinlerinin sırayla binaya girerek eşyalarını almalarına izin verildi.

Bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar ise Güngören Belediyesinin geçici olarak konaklamaları için sağladığı noktalarda ikamet edebilecek.

Güngören Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, binanın temelinde yaşanan bir sorun nedeniyle çatlamaların meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan, binada yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından oturulup oturulmayacağına karar verileceği belirtildi.

"Sabah gürültüyle uyandık"

Apartman sakinlerinden Emine Avcı, yıkılma sesi duyuklarını belirterek, "07.00 gibi olmaya başladı. Çatır çatır sesler geldi. Biz önce çocuklardan geldiğini sandık. Sonradan moloz sesi olduğunu anladık. Tedirginliğimiz vardı. Çocukları alıp çıktık. 'Herkes canını kurtarsın' diyerek komşuları uyardık. Sarsılma olmadı. Binadan yıkılma sesi geldi. Sadece çocuklarımızı düşündük. 8 daire ve 1 iş yeri var." diye konuştu.

Leyla Sırdaş da "Sabah gürültüyle uyandık. Çıplak ayakla koştuk. Zaten evden kaçarken, bir şeyler dökülüyordu. Canımızı zor kurtardık. Sıva çatlağı olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Yanda bulunan inşaattan olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Güngören'de Çatlaklar Oluşan 5 Katlı Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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