Günlük Haberler

Güncel

09.00 - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi'nde görülecek. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek. ( (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - Ankara'da 10 Ekim 2015'de yapılmak istenen Barış Mitingi'nde, IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 103 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında kararın açıklanması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Güneş Enerji Sistemi Yatırımları Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

11.00-15.30- Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla Kalender Kasrı ve Umuryeri/Beykoz Askeri Limanı'nda MCM Black Sea Komite Toplantısı ve Aktivasyon Töreni gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.30- DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret ve vergi raporunu açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

13.45-15.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Selçuk'ta yangından zarar gören yurttaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak, ardından Aydın Didim'e geçerek Didim- Bodrum Turgutreis deniz otobüsü seferi açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR-AYDIN)

19.00 - 22.00 - Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turundaki karşılaşmalar devam ediyor. Fransa ile Belçika Düsseldorf Arena'da, Portekiz ile Slovenya Frankfurt Arena'da karşı karşıya gelecek.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...