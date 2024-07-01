Günlük Haberler

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davası, Barış Mitingi saldırısı davası, Ekrem İmamoğlu'nun Güneş Enerji Sistemi Yatırımları Tanıtım Toplantısı, Eğitim-İş'in basın açıklaması, MCM Black Sea Komite Toplantısı ve Aktivasyon Töreni, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun asgari ücret ve vergi raporu açıklaması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretleri ve Avrupa Futbol Şampiyonası maçları

01.07.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
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09.00 - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi'nde görülecek. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek. ( (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - Ankara'da 10 Ekim 2015'de yapılmak istenen Barış Mitingi'nde, IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 103 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında kararın açıklanması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Güneş Enerji Sistemi Yatırımları Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

11.00-15.30- Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla Kalender Kasrı ve Umuryeri/Beykoz Askeri Limanı'nda MCM Black Sea Komite Toplantısı ve Aktivasyon Töreni gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.30- DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret ve vergi raporunu açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

13.45-15.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Selçuk'ta yangından zarar gören yurttaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak, ardından Aydın Didim'e geçerek Didim- Bodrum Turgutreis deniz otobüsü seferi açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR-AYDIN)

19.00 - 22.00 - Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turundaki karşılaşmalar devam ediyor. Fransa ile Belçika Düsseldorf Arena'da, Portekiz ile Slovenya Frankfurt Arena'da karşı karşıya gelecek.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Arzu Çerkezoğlu, Ekrem İmamoğlu, Asgari Ücret, Özgür Özel, Sinan Ateş, Güneş, Hukuk, Enerji, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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