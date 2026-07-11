Anka Haber Ajansı 11 Temmuz Cumartesi Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 11 Temmuz Cumartesi Gündemi

11.07.2026 09:00  Güncelleme: 10:35
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CHP ve DEM Parti’den basın toplantıları, Bolu yangınında adalet yürüyüşü, İBB temel atma töreni, Özgür Özel’in Adana programı, kadın inisiyatifinin PKK silah bırakma yıl dönümü açıklaması ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Japonya maçı gündemde.

10.00 - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

10.30 - Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenler, "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" için adliye önünde açıklama yapacak, ardından Ankara'ya yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BOLU)

11.00 - Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, PKK terör örgütünün silahları yakmasının yıl dönümünde TBMM Dikmen Kapı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - 13.00 - İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İSKİ Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Temel Atma ve İstanbul Vakfı Kurban Bağışları Kavurma Konservesi Dağıtım törenlerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - 18.50 - 20.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Akçatekir Yaylası'nda halkla bir araya gelecek. Özel, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda esnafı ziyaret edecek, Toros Caddesi'nde halkla buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)

12.00 - Türkiye'de Toplumsal Barış Süreci ve Dünya Örnekleri Konferansı'nda DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve İHD Genel Başkanı Cihan Aydın konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barış ve demokratik toplum sürecindeki gelişmelere ilişkin partisinin Balgat'taki Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.20 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya ile karşılaşacak. (OSAKA)

- Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 11 Temmuz Cumartesi Gündemi - Son Dakika

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