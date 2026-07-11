10.00 - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)
10.30 - Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenler, "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" için adliye önünde açıklama yapacak, ardından Ankara'ya yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BOLU)
11.00 - Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, PKK terör örgütünün silahları yakmasının yıl dönümünde TBMM Dikmen Kapı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
11.00 - 13.00 - İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İSKİ Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Temel Atma ve İstanbul Vakfı Kurban Bağışları Kavurma Konservesi Dağıtım törenlerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
12.00 - 18.50 - 20.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Akçatekir Yaylası'nda halkla bir araya gelecek. Özel, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda esnafı ziyaret edecek, Toros Caddesi'nde halkla buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)
12.00 - Türkiye'de Toplumsal Barış Süreci ve Dünya Örnekleri Konferansı'nda DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve İHD Genel Başkanı Cihan Aydın konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)
13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barış ve demokratik toplum sürecindeki gelişmelere ilişkin partisinin Balgat'taki Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.20 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya ile karşılaşacak. (OSAKA)
- Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 11 Temmuz Cumartesi Gündemi - Son Dakika
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