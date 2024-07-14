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Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Tatillerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor.

Yurda gelişlerde kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluştururken gümrük ve polis ekipleri tüm peronlarda sorunsuz geçiş için çaba sarf ediyor.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Gurbetçilerle sohbet eden Karaburun, sürücülere trafikte dikkatli ilerlemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Almanya'dan gelen Tekin Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye varmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Ana vatana gelince ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirten Acar, " Bulgaristan'dan girerken Türk bayrağını görüyorum ve içim kıpır kıpır oluyor. Vatan aşkını tarif edemem. Her yıl memlekete gelerek hasret gideriyorum." dedi.

Belçika'dan gelen Abdulkadir Baydur ise Türkiye'ye gelince bütün yorgunluğunun geçtiğini ifade etti.

Tatilde ailesini ve akrabalarını ziyaret edeceğini dile getiren Baydur, "Vatanımıza ulaştık, Allah herkese kazasız belasız bir yolculuk nasip etsin. Gurbetteyken her şeyi özlüyoruz, inşallah güzel bir tatil geçireceğiz." diye konuştu.

Ailesiyle Almanya'dan gelen Gökhan Poşul da sınırda Türk bayrağını görünce yüzlerinin gülmeye başladığını kaydetti.