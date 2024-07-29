Gurbetçiler, Kayseri'deki Kapalı Çarşı'yı tercih ediyor - Son Dakika
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Gurbetçiler, Kayseri'deki Kapalı Çarşı'yı tercih ediyor

Gurbetçiler, Kayseri\'deki Kapalı Çarşı\'yı tercih ediyor

Avrupa'nın farklı kentlerinde yaşayan ve yaz tatillerini geçirmek için Kayseri ve çevre illere gelen gurbetçiler, tarihi Kapalı Çarşı'da aradıkları her türlü ürünü buluyor. Gurbetçiler, çarşıda alışveriş yaparak hem tatil süresi boyunca ihtiyaçlarını karşılıyor hem de yurt dışına götürmek istedikleri ürünleri satın alıyor. Kapalı Çarşı, gurbetçilerin uygun fiyatlar ve geniş ürün yelpazesi nedeniyle tercih ettiği bir alışveriş merkezi haline gelmiştir.

29.07.2024 12:08
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Avrupa'nın farklı kentlerinde yaşayan ve yaz tatillerini geçirmek için Kayseri ve çevre illere gelen gurbetçiler, gıdadan düğün alışverişine, kıyafetten ayakkabıya kadar aradıkları her türlü ürünü tarihi Kapalı Çarşı'da buluyor.

Avrupa ülkelerinden Kayseri'nin yanı sıra Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas'taki baba ocaklarına gelen gurbetçiler, kentteki alışveriş merkezlerinde, mağazalarda, tarihi Kapalı Çarşı ve Kadınlar Çarşısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Gurbetçi vatandaşlar, alışveriş için İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra Anadolu'nun en büyük çarşısı olan tarihi Kapalı Çarşı ile pastırmacıların bulunduğu Kadınlar Çarşısı'nı tercih ediyor.

Gurbetçiler, hem tatil süresi boyunca ihtiyaçlarını hem de yurt dışına götürmek istedikleri ürünleri çarşıdan alıyor.

Kapalı Çarşı'da ayakkabı mağazası bulunan İbrahim Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gurbetçilerin gelmesiyle işlerinin hareketlendiğini, yurt dışından dükkanına gelen müşterilerin daha çok düğün için ayakkabı baktıklarını söyledi.

Erkek giyimi üzerine mağazası bulunan Ziya Aydın da gurbetçilerin alışveriş için çarşıya gelmelerinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Çarşıdaki müşterilerin çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğuna dikkati çeken Aydın, "Yaz günü hep gurbetçiler olur burada. Alışverişlerini yaparlar biz de gereken hürmeti gösteririz. Onlar gelmeden hazırlık yaparız, istediklerini biliriz." dedi.

Pastırmacı Abdullah Akçakoyunlu ise gurbetçilerin ekonomiye olan etkisine dikkati çekti.

Gurbetçilerin kazandıkları parayı Türkiye'de harcadığını ifade eden Akçakoyunlu, "Burası Kırşehir'in, Yozgat'ın, Sivas'ın merkezi yeri. Bu kadar sarraf, ayakkabı dükkanını başka yerde bulamazsınız. Gurbetçiler vatansever insanlardır. Avrupa'nın en güzel şehirleri Paris'ten, Berlin'den buraya 'vatanım' diye geliyorlar. Hepsi de oradan getirip burada harcıyor." diye konuştu.

Fiyatlar uygun olduğu için tercih ediliyor

Almanya Bremen'de doğup büyüyen, baba ocağı Kırşehir'e tatil için gelen ve Kayseri'de alışveriş yapan Veysi Albayrak ise her yıl geldikleri Kapalı Çarşı'yı çok beğendiklerini dile getirdi.

Çarşıdan daha çok forma tarzı spor kıyafetler aldıklarını anlatan Albayrak, "Oğlumun sünnet düğününü yapacağız onun için sünnetlik aldık. Fiyatlar burada daha uygun." dedi.

Danimarka'da yaşayan ve tatil için Sivas'a gelen Hakan Kardaş da tarihi Kapalı Çarşı'yı fiyatların uygun olmasından dolayı tercih ettiğini, çocuklarına çeşitli kıyafetler aldığını belirtti.

Almanya'nın Berlin şehrinden memleketi Kayseri'ye tatil için gelen Ramiye Kenar ise 11 ay boyunca memleket hasreti çektiklerini ifade etti.

Kapalı Çarşı'da hem kendisi hem de çocukları için alışveriş yaptığını anlatan Kenar, "Orada zaman bir türlü geçmiyor, 11 ay 2-3 yıl gibi geliyor. Buraya özlem duyuyoruz. Aslında temelli de dönmek istiyoruz ancak şartlarımız uygun değil." diye konuştu.

Kayseri Kapalı Çarşı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Raşit Benk de gurbetçilerin Türkiye'ye giriş yapmasıyla çarşıda hareketliliğin başladığını aktardı.

Esnafın işlerinden memnun olduğunu dile getiren Benk, şunları kaydetti:

"Çarşımız sadece Kayseri'ye değil Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Yozgat gibi kentlere de hitap ediyor. Gurbetçi kardeşlerimiz piyasaya hareket getirdi. Ürün portföyümüz çok geniş, müşteriler gelince her istediğini çarşımızda bulabilir. Hediyelik eşyasından gıdasına, giyiminden kuruyemişine kadar her şeyi bulabilirler. Bir insan iki saat burada vakit geçirsin her aradığını bulur. Çarşımızda her zaman ürün takibi yapılır. Esnafımız her zaman sezona hazırlıklıdır."

Kaynak: AA

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