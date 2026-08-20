Gurbetçilerin Dönüş Yolculuğu Hüzünle Devam Ediyor - Son Dakika
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Gurbetçilerin Dönüş Yolculuğu Hüzünle Devam Ediyor

Gurbetçilerin Dönüş Yolculuğu Hüzünle Devam Ediyor
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Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin dönüşü sırasında yoğunluk ve hüzün yaşanıyor.

TÜRKİYE'de tatillerini tamamlayarak Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüş yoluna geçen gurbetçilerin, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu sürüyor. Türk vatandaşları, sınır kapısı önünde metrelerce kuyruk oluştururken, Belçika'ya giden İhsan Şahbaz, "Bu duyguyu yaşayanlar anlar, anlatılmaz. Nasıl bu Kapıkule'den sevinçle giriyorsak, hüzünle dönüyoruz. Bu anlatılmaz bir duygu. Bunu anca gurbetçiler anlar" dedi.

Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden, 15 Haziran itibarıyla Türkiye'ye gelmeye başlayan gurbetçilerden tatillerini tamamlayanların dönüş yolculuğu devam ediyor. Gurbetçiler, dönüş yolunda Edirne'den Bulgaristan'a açılanı Kapıkule, Hamzabeyli ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Gurbetçilerin en sık kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük sahası dolarken, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

'11 AYIN HASRETİNİ GİDERDİK'

Memleketi Aksaray'da tatilini geçirip, Almanya'nın Berlin şehrine dönüş yapan Uğur Duvar, 11 ayın hasretini giderdiklerini söyledi. Duvar, "Berlin'den geldik, Almanya'dan Aksaray'a gittik. Orada yedik, içtik. 11 ay vatan hasretini çektik. O hasreti giderdik ama şimdi son noktadayız. Türk bayrağı altından çıkıyoruz, 11 ayı bekleyeceğiz tekrar. Burukluk her zaman oluyor. Üzülüyoruz, vatandan gidiyoruz. Geride anayı bıraktım, kardeşlerimi bıraktım. Üzüldük dönerken. İnşallah seneye bir daha kavuşmayı diliyoruz" dedi.

Belçika'ya dönen İhsan Şahbaz da dönüş yolculuğunun anlatılmaz bir duygu olduğunu belirtti. Şahbaz, "Bu duyguyu yaşayanlar anlar, anlatılmaz. Nasıl bu Kapıkule'den sevinçle giriyorsak, hüzünle dönüyoruz. Bu anlatılmaz bir duygu. Bunu anca gurbetçiler anlar. Memleketimde doya doya gezdim. Büyüklerimizi, köyümüzü ziyaret ettik. Çok güzel geçti. Bütün sevdiklerimiz geride. Çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yere gidiyoruz. Ama cennet vatanımız, ana vatanımız, Türkiye'miz, her şeyimiz" diye konuştu.

'HÜZÜNLÜYÜZ'

Ailesiyle İsviçre'ye dönen Murat Ayaz, üzüntülü olduklarını kaydetti. Ayaz, "İstanbul'dan İsviçre'ye yolculuk yapıyoruz. Eş, dost ziyareti, tatilimizi yaptık, dönüyoruz. Duyguluyuz, hüzünlüyüz. İnşallah tekrarını Allah nasip eder. Kaldığımız yeri de özledik, sonuçta bir ayağımız da orada. Eğer bir şey olmazsa seneye geri geleceğiz" dedi.

Giresun'un Eynesil ilçesinden gelip Hollanda'ya dönen Hasan Gürsoy da "Köyümden, milletimden, ülkemden çok memnunum. İznimi güzelce yaptım. Şimdi geri dönüş. Üzgünüm, çok üzgünüz. Türk bayrağının altından ayrılıyorum, çok hüzünlüyüm. Türkiye'yi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçilerin Dönüş Yolculuğu Hüzünle Devam Ediyor - Son Dakika

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