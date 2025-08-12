Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Rusya- Ukrayna savaşı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği rolün, çatışan taraflar arasında barışın tesisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kavelaşvili, Türkiye-Gürcistan arasındaki stratejik ortaklık ve dostluğun önemine değinerek, iki ülke arasındaki işbirliği konularının görüşüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gürcistan'a davet ettiğini ifade eden Kavelaşvili, "Bu işbirliğimizi ve en üst düzeydeki işbirliği konseyimizi yakın zamanda gerçekleştirmeyi umduğumuzu ilettik. Türkiye'nin desteği özellikle de toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından Gürcistan için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği süreci için de Türkiye'nin desteğinin son derece önemli olduğunu dile getiren Kavelaşvili, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Gürcistan'ın devam eden Azerbaycan- Ermenistan barış görüşmelerine olan katkılarını da sürdüreceğini vurgulayan Kavelaşvili, şunları kaydetti:

"Bölgenin istikrarı açısından bu işbirliği son derece önemli. Bu, başarı, işbirliği, istikrarın sağlanması, ülkelerimizin kalkınması açısından, Azerbaycan-Türkiye ve Gürcistan arasındaki üçlü mekanizma son derece iyi bir örnek. Ülkeler arasında nasıl işbirliği yapılabileceğine yönelik son derece önemli bir örnek. Bu ülkeler birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine nasıl saygı göstereceğinin önemli bir örneği. Bölgesel güvenlik için de son derece önemli."

Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, güvenlik alanındaki sınamaların da ele alındığına değinerek, " Karadeniz'deki güvenlik konusunda Türkiye'nin gayretleri ve özellikle Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) göstermiş olduğu rol çatışan taraflar arasında barışın tesisi açısından son derece önemli." dedi.

Petrol ve demir yolu projeleri siyasi işbirliğine yeni boyut kazandırıyor

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Gürcistan'ın özellikle Orta Doğu'daki istikrara da katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bölgesel güvenlik ve enerji konusundaki işbirliğini ele aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı olduğunu söyleyen Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticari ilişkilileri geliştirmeye yönelik atılabilecek adımları görüştüklerini ifade etti.

Kavelaşvili, mevcut ve potansiyel ticaret olanaklarında özellikle ihracatın nasıl geliştirilebileceğine yönelik konuları ele aldıklarını ve her iki taraf için serbest ticaret anlaşmalarının sağlayabileceği avantajları da görüştüklerini kaydetti.

Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Hattı ve Bakü-Tiflis Kars Demiryolu projeleri üzerinde de konuştukları bilgisini veren Kavelaşvili, "Bütün bu projeler ülkelerimiz için son derece mühim ve bizim siyasi işbirliğimize yeni bir boyut katıyor." dedi.

Kavelaşvili, farklı alanlarda işbirliği olanaklarını ele aldıklarını aktararak bugünkü toplantının Türkiye ve Gürcistan arasındaki güçlü iradenin bir göstergesi olduğunu belirtti.