Gürcistan'da binlerce gösterici yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürcistan'da binlerce gösterici yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısını protesto etti

Gürcistan\'da binlerce gösterici yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısını protesto etti

Gürcistan'da binlerce gösterici, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını kabul etmesini protesto etti. Göstericiler, Tiflis'teki gösteriye katılan AB üyesi ülkelerin Parlamento Dış İlişkileri Komisyonu Başkanlarıyla birlikte demokrasi ve özgürlük için sokağa çıktı. Başbakan Kobakhidze ise tasarının ülkenin egemenliği ve istikrarı açısından önemli olduğunu belirterek, dış müdahaleyi kabul edilemez buldu.

14.05.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da binlerce gösterici, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını kabul etmesini protesto etti.

Başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Caddesi'nde gece saatlerinde toplanan binlerce kişi, Gürcistan Parlamentosunun "yabancı etkinin şeffaflığı" tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi.

Gürcistan'da temaslarda bulunan bazı AB üyesi ülkelerin Parlamento Dış İlişkileri Komisyonu Başkanları da Tiflis'teki gösteriye katılarak, konuşmalar yaptı.

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, buradaki konuşmasında, Tiflis'in bir "Avrupa başkenti" olduğunu ifade ederek, göstericilerin demokrasi ve özgürlük için sokağa çıktığını söyledi.

Bazı göstericiler daha sonra Tiflis'teki Kahramanlar Meydanı'na geçerek, kentin en geniş kavşaklarından birini trafiğe kapattı.

Öte yandan, bugün gündüz saatlerinde polis ile göstericiler arasında çıkan arbede sırasında 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başkentteki gösteriler devam ediyor.

"Gürcistan'ın işlerine dışarıdan karışıyorlar"

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise basına yaptığı açıklamada, ülkesinin egemenliğinin daha da güçlendirilmesi için bugünün "önemli bir gün olduğunu" söyledi.

Kobakhidze, söz konusu yasa tasarısının Gürcistan'ın egemenliği ve istikrarı açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Gürcistan özgür, bağımsız, egemen ve onurlu bir devlettir. Gelecekte de devletimize ve halkımıza karşı en büyük sorumlulukla hareket edeceğiz ve Gürcistan'ın ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacağız." dedi.

Avrupalı milletvekillerinin Tiflis'teki gösterilere katılmalarına da tepki gösteren Kobakhidze, "Dışarıdan gelenlerin, Gürcistan'ın iç politikasına müdahale etmeye çalışması kesinlikle kabul edilemez bir olaydır." şeklinde konuştu.

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı O'Brien Tiflis'te

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Kobakhidze'nin bugün, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'i kabul ettiği bildirildi.

ABD ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Kobakhidze'nin O'Brien'e "yabancı etkinin şeffaflığı" tasarısı hakkında da bilgi verdiği belirtildi.

O'Brien de daha sonra yaptığı açıklamada, tasarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tasarının onaylanmasıyla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini anlatan O'Brien şunları kaydetti:

"Eğer bu yasa (tasarı) hukuk normlarıyla bağdaşmayan şekilde gelişecekse, demokrasinin baltalandığını, barışçıl göstericilere şiddet uygulandığını görürsek o zaman ABD'den kısıtlamalar görürüz. Bunlar, bu eylemlerden sorumlu olan bireylere ve ailelerine yönelik mali ve seyahat kısıtlamalarını içerecektir."

Gürcistan'daki tartışmalı tasarı

Gürcistan Parlamentosu, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını bugün kabul etti.

Parlamentoda ilk onayı 17 Nisan, ikinci onayını 1 Mayıs'ta alan ve yaklaşık bir aydır protesto edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına ilişkin üçüncü ve nihai oylama bugün yapıldı.

Genel Kurulda yapılan oylamada, tasarıya 30 "hayır" oyuna karşılık 83 "evet" oyu verildi.

Ülkede haftalardır protestolara neden olan tasarının, bir sonraki aşamada yasalaşması için Parlamentoda üç kez oylanması gerekiyordu.

Bu arada, oylama sırasında hem Parlamento dışında gösteriler devam etti, hem de bazı milletvekilleri arasında kavga ve tartışmalar çıktı.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılıyor

Hükümetin bu yıl Parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı olması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasayı veto etmesi bekleniyor

Göstericilerin "Rus yasası" olarak nitelendirerek tepki gösterdiği yasa tasarısı, imzalaması için Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye gönderilecek.

Zurabişvili, daha önce yaptığı açıklamalarda, yasa tasarısına karşı olduğunu ifade etmişti.

Göstericiler gibi, tasarıyı "Rus yasası" olarak nitelendiren Zurabişvili, tasarının Parlamentoda kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtmişti.

Zurabişvili'nin veto etmesi durumunda yasanın tekrar parlamentoya gönderilmesi için iki haftalık süre gerekiyor.

İktidar partisi, Parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

Parlamento, Demokrasi, Gürcistan, Tiflis, Avrupa Birliği, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da binlerce gösterici yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:19:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan'da binlerce gösterici yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement