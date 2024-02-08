Gürcistan\'da Yeni Başbakan ve Kabinesi Güvenoyu Aldı

Gürcistan'da yeni Başbakan İrakli Kobakhidze ve kabinesi, parlamentodan güvenoyu aldı.
Gürcistan'da 29 Ocak'ta görevinden istifa eden İrakli Garibaşvili'nin yerine başbakan adayı olarak sunulan İrakli Kobakhidze ve kabinesinin güvenoyu alması için parlamentoda oylama yapıldı.
Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği olağanüstü oturumda konuşan 45 yaşındaki Kobakhidze, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonun sürdürülmesi için çaba sarf edeceğini söyledi.
Kobakhidze, dış politikada sınır komşularla ve stratejik ortak ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarının çözülmesine öncelik vereceklerine dikkati çeken Kobakhidze, bu yönde aktif çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.
Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinin Rus işgali altında olduğunu kaydeden Kobakhidze, ülkenin toprak bütünlüğünün sadece barış yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.
84 oyla Kobakhidze ve kabinesi güvenoyu aldı
Toplam 150 kişilik parlamentoda, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi milletvekillerinin verdiği 84 oyla Kobakhidze ve kabinesi güvenoyu aldı.
Oylamaya katılan 10 milletvekili ise "hayır" oyu kullandı.
Kobakhidze'nin kabinesinde sadece Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze değiştirildi ve yeni bakan Milletvekilli İrakli Çikovani oldu.
İrakli Kobakhidze
Gürcistan'da 2016-2019 döneminde Parlamento Başkanlığı görevini üstlenen Kobakhidze, 2021'den 1 Şubat 2024'e kadar iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Başkanlık görevini sürdürüyordu.
Kobakhidze, Gürcistan ve Almanya'da eğitim aldı.
Garibaşvili'nin istifası
İrakli Garibaşvili, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini bildirmişti. Garibaşvili, yaklaşık 3 yıl önce ikinci kez başbakan olarak göreve başladığını hatırlatarak, bu dönemde etkili çalışmalara imza attıklarını ifade etmişti.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Gürcistan'da Yeni Başbakan ve Kabinesi Güvenoyu Aldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?