Gürcistan\'da Yeni Başbakan ve Kabinesi Güvenoyu Aldı

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Gürcistan'da yeni Başbakan İrakli Kobakhidze ve kabinesi, parlamentodan güvenoyu aldı.

Gürcistan'da 29 Ocak'ta görevinden istifa eden İrakli Garibaşvili'nin yerine başbakan adayı olarak sunulan İrakli Kobakhidze ve kabinesinin güvenoyu alması için parlamentoda oylama yapıldı.

Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği olağanüstü oturumda konuşan 45 yaşındaki Kobakhidze, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonun sürdürülmesi için çaba sarf edeceğini söyledi.

Kobakhidze, dış politikada sınır komşularla ve stratejik ortak ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarının çözülmesine öncelik vereceklerine dikkati çeken Kobakhidze, bu yönde aktif çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinin Rus işgali altında olduğunu kaydeden Kobakhidze, ülkenin toprak bütünlüğünün sadece barış yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

84 oyla Kobakhidze ve kabinesi güvenoyu aldı

Toplam 150 kişilik parlamentoda, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi milletvekillerinin verdiği 84 oyla Kobakhidze ve kabinesi güvenoyu aldı.

Oylamaya katılan 10 milletvekili ise "hayır" oyu kullandı.

Kobakhidze'nin kabinesinde sadece Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze değiştirildi ve yeni bakan Milletvekilli İrakli Çikovani oldu.

İrakli Kobakhidze

Gürcistan'da 2016-2019 döneminde Parlamento Başkanlığı görevini üstlenen Kobakhidze, 2021'den 1 Şubat 2024'e kadar iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Başkanlık görevini sürdürüyordu.

Kobakhidze, Gürcistan ve Almanya'da eğitim aldı.

Garibaşvili'nin istifası

İrakli Garibaşvili, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini bildirmişti. Garibaşvili, yaklaşık 3 yıl önce ikinci kez başbakan olarak göreve başladığını hatırlatarak, bu dönemde etkili çalışmalara imza attıklarını ifade etmişti.