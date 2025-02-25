Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

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(ANKARA) - Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan'daki yeni hükümette göreve başlamasının ardından Türkiye'ye ilk ziyaretini yapacak Botchorishvili ile görüşmesinde, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ileri götürülmesine yönelik imkan ve fırsatların ele alınmasına önem verildiğinin altını çizecek. Fidan ayrıca, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği sürdüreceğini dile getirecek.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret, Botchorishvili'nin, Gürcistan'da 26 Ekim 2024 seçimleri sonucunda kurulan yeni hükümette 1 Aralık 2024 tarihi ile göreve başlaması sonrasında Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olacak.

Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Botchorishvili ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin komşusu ve stratejik ortağı Gürcistan ile ilişkilerin derin bir karşılıklı anlayış ve saygı geleneğine dayandığını belirtecek. Fidan, Türkiye'nin Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik örgütleriyle bütünleşme çabalarına güçlü destek vermeye devam edeceğini kaydedecek.

Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği güçlü desteği sürdüreceğini vurgulayacak olan Fidan, Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarını barışçıl biçimde çözmeye yönelik iradesinin takdir edildiğini ifade edecek. Bakan Fidan, 3 artı 3 Bölgesel İşbirliği Platformu'na Gürcistan'ın da önümüzdeki dönemde dahil olmasının temenni edildiğini belirtecek, Gürcistan ve Azerbaycan ile üçlü mekanizmalara bölgesel işbirliği, barış ve istikrara yaptıkları önemden dolayı değer verildiğini vurgulayacak.

Fidan, Türkiye'nin, Gürcistan'ın 16 yıldır bir numaralı ticaret ortağı konumunda olduğuna dikkat çekerek, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ileri götürülmesine yönelik imkan ve fırsatların ele alınmasına önem verildiğini ifade edecek. İki ülke arasındaki müteakip Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın önümüzdeki aylarda düzenlenmesinin planlandığına değinecek Fidan, Orta Koridor'un bölge ve ötesi için taşıdığı önemi, bu bağlamda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na tam kapasite çalışmaya başlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirtecek.

Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Ahıska Türklerinin anavatanları Gürcistan'a geri dönüşlerinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Gürcistan'a ihracatı 2024 yılında 2,77 milyar dolar

Gürcistan'da Irakli Kobakhidze'nin başkanlığındaki hükümetin 8 Şubat 2024 tarihinde göreve başlamasının ardından yeni hükümette görevine devam eden dönemin Dışişleri Bakanı Ilia Darchiasvili, ilk resmi ziyaretini Fidan'ın davetlisi olarak 15 Şubat 2024 tarihinde Türkiye'ye yapmıştı. Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 16 Mayıs 2024 tarihinde beraberindeki beş Bakan ile Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye'nin Gürcistan'a ihracatı 2024 yılında 2,77 milyar dolar, Gürcistan'dan ithalatı ise 458 milyon dolar oldu. Toplam ticaret hacmi ise 3,23 milyar dolar olarak kaydedildi.

İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin yakalandığını belirten Bakanlık yetkilisi, yeni hedefin 5 milyar dolar olarak belirlendiğini belirtti. Gürcistan'daki doğrudan Türk yatırımları yaklaşık 2,4 milyar dolar iken Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Gürcistan'da 5,5 milyar dolar değerinde 300 proje üstlendi.

Gürcistan ile son Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı, 19 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da yapılmıştı. Bir sonraki toplantının önümüzdeki aylarda Tiflis'te düzenlenmesi için çalışmalar sürüyor.