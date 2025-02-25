Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan’daki yeni hükümette göreve başlamasının ardından Türkiye’ye ilk ziyaretini yapacak Botchorishvili ile görüşmesinde, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ileri götürülmesine yönelik imkan ve fırsatların ele alınmasına önem verildiğinin altını çizecek. Fidan ayrıca, Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği sürdüreceğini dile getirecek.

25.02.2025 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan'daki yeni hükümette göreve başlamasının ardından Türkiye'ye ilk ziyaretini yapacak Botchorishvili ile görüşmesinde, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ileri götürülmesine yönelik imkan ve fırsatların ele alınmasına önem verildiğinin altını çizecek. Fidan ayrıca, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği sürdüreceğini dile getirecek.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret, Botchorishvili'nin, Gürcistan'da 26 Ekim 2024 seçimleri sonucunda kurulan yeni hükümette 1 Aralık 2024 tarihi ile göreve başlaması sonrasında Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olacak.

Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Botchorishvili ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin komşusu ve stratejik ortağı Gürcistan ile ilişkilerin derin bir karşılıklı anlayış ve saygı geleneğine dayandığını belirtecek. Fidan, Türkiye'nin Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik örgütleriyle bütünleşme çabalarına güçlü destek vermeye devam edeceğini kaydedecek.

Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği güçlü desteği sürdüreceğini vurgulayacak olan Fidan, Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarını barışçıl biçimde çözmeye yönelik iradesinin takdir edildiğini ifade edecek. Bakan Fidan, 3 artı 3 Bölgesel İşbirliği Platformu'na Gürcistan'ın da önümüzdeki dönemde dahil olmasının temenni edildiğini belirtecek, Gürcistan ve Azerbaycan ile üçlü mekanizmalara bölgesel işbirliği, barış ve istikrara yaptıkları önemden dolayı değer verildiğini vurgulayacak.

Fidan, Türkiye'nin, Gürcistan'ın 16 yıldır bir numaralı ticaret ortağı konumunda olduğuna dikkat çekerek, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ileri götürülmesine yönelik imkan ve fırsatların ele alınmasına önem verildiğini ifade edecek. İki ülke arasındaki müteakip Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın önümüzdeki aylarda düzenlenmesinin planlandığına değinecek Fidan, Orta Koridor'un bölge ve ötesi için taşıdığı önemi, bu bağlamda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na tam kapasite çalışmaya başlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirtecek.

Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Ahıska Türklerinin anavatanları Gürcistan'a geri dönüşlerinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Gürcistan'a ihracatı 2024 yılında 2,77 milyar dolar

Gürcistan'da Irakli Kobakhidze'nin başkanlığındaki hükümetin 8 Şubat 2024 tarihinde göreve başlamasının ardından yeni hükümette görevine devam eden dönemin Dışişleri Bakanı Ilia Darchiasvili, ilk resmi ziyaretini Fidan'ın davetlisi olarak 15 Şubat 2024 tarihinde Türkiye'ye yapmıştı. Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 16 Mayıs 2024 tarihinde beraberindeki beş Bakan ile Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye'nin Gürcistan'a ihracatı 2024 yılında 2,77 milyar dolar, Gürcistan'dan ithalatı ise 458 milyon dolar oldu. Toplam ticaret hacmi ise 3,23 milyar dolar olarak kaydedildi.

İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin yakalandığını belirten Bakanlık yetkilisi, yeni hedefin 5 milyar dolar olarak belirlendiğini belirtti. Gürcistan'daki doğrudan Türk yatırımları yaklaşık 2,4 milyar dolar iken Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Gürcistan'da 5,5 milyar dolar değerinde 300 proje üstlendi.

Gürcistan ile son Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı, 19 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da yapılmıştı. Bir sonraki toplantının önümüzdeki aylarda Tiflis'te düzenlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Gürcistan, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:37 Katil kocadan kan donduran plan Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı
15:15 Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:06 CHP’li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
21:24 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında isabetli şut yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında isabetli şut yok
21:23 Türkiye’de ürettiği neyleri yurt dışına tanesi 7 bin liradan satıyor Türkiye'de ürettiği neyleri yurt dışına tanesi 7 bin liradan satıyor
21:03 Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray’a geliyor Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor
20:50 Osimhen’den Mert Hakan’a ortalığı karıştıracak hareket Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareket
20:49 Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD’den hayır oyu Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu
20:34 Fenerbahçe’nin Galatasaray’a attığı gol iptal oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bir imtihan yeridir, ekonomik zorluklar gelip geçer Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bir imtihan yeridir, ekonomik zorluklar gelip geçer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 16:20:57. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.