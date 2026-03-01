Gürkan Kap'tan Kırsal Okullarda Kitap Sevgisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürkan Kap'tan Kırsal Okullarda Kitap Sevgisi

Gürkan Kap\'tan Kırsal Okullarda Kitap Sevgisi
01.03.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazar Gürkan Kap, kırsal okullarda öğrencilere kitap ve afet bilinci kazandırıyor.

İstanbul'da yaşayan Elazığlı eğitmen ve yazar Gürkan Kap, özellikle kırsaldaki okullarda öğrencilere kitap sevgisi ve afet bilinci aşılıyor.

İlkokuldayken izlediği tiyatro oyunundan etkilenerek yazarlığa adım atan Kap, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında çocuklarda kitap okuma alışkanlığı oluşturmak ve afetlere yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla 4 yıl önce "Yazarca Sohbetler, Afetlere Karşı Güçlü Çocuklar" sloganıyla çalışma başlattı.

Tiyatro oyunları ve çocuklar için masal ve hikaye kitapları yazan Kap, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) arama kurtarma eğitimi aldı.

İstanbul'da yaşayan ve "Gezgin yazar" olarak bilinen Kap, kırsaldaki çocukları kitapla buluşturmak, onları okumaya ve yazmaya teşvik etmek, afet bilinci kazandırmak amacıyla Anadolu'nun çeşitli illerinde kırsaldaki okullarda etkinlik yapıyor.

Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinesinde okullarda öğrencilerle bir araya gelen Kap, etkinliklerde kitap okumanın önemi ve kitap yazma süreçleri hakkında bilgi veriyor, afet anında yapılması gerekenleri uygulamalı anlatıyor.

Bugüne kadar 94 ilçede 120 binden fazla öğrenciye ulaşan Kap'ın yeni durağı, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi oldu.

"Her çocuk bir yazarla buluşmalı"

Çocuklarla buluşan Kap, AA muhabirine, çocuk edebiyatı yazarı olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek çocuklara kitap sevgisi ve afet bilinci aşıladığını söyledi.

Şimdiye kadar 54 ilde ilçe milli eğitim müdürlükleriyle etkinlik gerçekleştirdiğini anlatan Kap, daha çok kırsaldaki çocuklarla buluştuğunu belirtti.

"Öğrencilere bir yazarın hayal dünyasını anlatmaya çalışıyorum. Yaptığım çalışmada bütün çocukları gönüllü olarak bu etkinliğin içerisine dahil ediyorum. Her çocuk bir yazarla buluşmalı. Her çocuğun bir yazarla tanışmasını, o yazarla bağ kurmasını çok önemsiyorum." diyen Kap, çocukların dijital mecraları güvenle kullanmaları açısından alternatif içeriklere, kitaplara erişmelerinin önemli olduğunu anlattı."

Kap, şunları kaydetti:

"Çocukların kitaplara erişiminin önemli olduğunu, okuma motivasyonlarının yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aileler, öğretmenler kadar yazarlara çok büyük iş düşüyor. Çocuklar bir yazarla tanışmazsa, o yazarın hayal dünyasını tanımazsa kitapların büyülü bir dünyası olduğuna inanmazlarsa kitaplardan uzak kalacak. Şimdiye kadar 94 ilçemizi gezdim ve 120 binin üzerinde çocukla buluştum. Gönüllü etkinlikler yaptım. Köy okullarımızda çocuklarımıza kitaplar hediye ettim ve kitapları sevmeleri için yoğun bir mücadelenin içerisine girdim."

"Çocuklar bir yazarla eğlenerek öğreniyor"

Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu ve etkinliklerinde çocuklara afet bilinci de kazandırdığını kaydeden Kap, şöyle devam etti:

"Çocuklar bir yazarla eğlenerek öğreniyor ve bu bilgiler kalıcı oluyor. Çocuk edebiyatı yazarı olarak afet konusunu da işlemek istedim. AFAD'dan aldığım eğitimlerle bir afet gönüllüsü oldum. Bir çocuğun karşısına hem yazar hem de afet gönüllüsü olarak çıkıyorum. Çocuklara bir afet ile karşı karşıya kaldıklarında neler yapmaları gerektiğini anlatıyorum, gelecekte bir afet gönüllüsü olması konusunda motivasyon ve altyapı oluşturuyorum. Çocukların karşısına bir uzman olarak çıkmak kadar onların psikososyal seviyelerine, dillerine uygun bir seviyede onları korkutmayacak, eğlenceli bir şekilde onlara hem kendilerini nasıl koruyacaklarını hem de büyüdüklerinde bir afet gönüllüsü olduklarında neler yapabileceklerini öğretmek üzerine odaklandım."

"Afetlere karşı bilgilendik"

Karakoçan Cengiz Topel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Meryem Polat, bir yazarla buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yazardan çok güzel bilgiler öğrendiğini anlatan Polat, "Afetlere karşı bilgilendik. Deprem sırasında ne yapacağımızı ya da neler yapmayacağımızı bize anlattı. Ona çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Emir Asaf Perviz, etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Nil Dilek de ilk defa bir yazarla buluştuğunu ve etkinliğin çok faydalı geçtiğini belirtti.

Kaynak: AA

Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürkan Kap'tan Kırsal Okullarda Kitap Sevgisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:59
İran devlet televizyonu vuruldu
İran devlet televizyonu vuruldu
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:36
Hamaney’in ölümü sonrası Tahran’da mahşeri kalabalık Binlerin ağzında tek slogan var
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 13:14:23. #7.13#
SON DAKİKA: Gürkan Kap'tan Kırsal Okullarda Kitap Sevgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.