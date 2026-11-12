Gürsel Tekin Bursa\'da devletin taşıyla kuş vuranların hesap vereceğini söyledi

(BURSA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "Önümüzdeki günlerde devletin taşıyla devletin kuşunu vuranların hepsi bu millete hesap verecektir. Aksi takdirde emeklinin, işçinin, köylünün ya da dar gelirlinin bütçede pay alma şansı kalmayacaktır" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, Bursa temasları kapsamında Anadolu Dernekleri Federasyonu'nu (BADEF) ziyaret etti. BADEF Genel Başkanı Ensar Seyhan ve federasyon üyeleri ile sohbet eden Tekin, Anadolu'dan yaşanan göçe dikkat çekti.

Bursa'nın da göç vermeye başladığını, geçmişte kentin ekonomik durumu nedeniyle bunun yaşanmadığını belirten Tekin, "Şimdi görüyorum ki öbür illerden farkı kalmadı. Doğal olarak da büyük sıkıntılar, büyük sorunlar var. Bu sorunları sizler de yaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Ankara'da emeklilerle buluştuğunu söyleyen Tekin, "Şu anda derin yoksullukla cebelleşen emeklilerimiz var" dedi. Siyasette büyük sorunlar olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu başladı ama önümüzdeki günlerde şunu çok net olarak söyleyebilirim ki devasa büyük sıkıntılarla, sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Türk siyaseti arınmak zorunda. Bugün belki hani sayısal olarak böyle sınırlı gibi gözükebilir ama önümüzdeki günlerde devletin taşıyla devletin kuşunu vuranların hepsi bu millete hesap verecektir. Aksi takdirde emeklinin, işçinin, köylünün ya da dar gelirlinin bütçede pay alma şansı kalmayacaktır. İnşallah bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak il başkanımız, yöneticilerimiz bir gayret sarf ediyoruz. Sizlerin de desteğini istiyoruz. Çok zor bir dönem geçirdik. İftiralarla, yalanlarla karşı karşıya kaldık. Bu siyasetteki zenginleşme her siyasi partiye çok sirayet etmişti ama CHP daha bir uzak duruyordu. En azından bir denetleyen bir partiydi. Ne yazık ki bizim arkadaşlarımızla bu kervanın bir parçası olunca ondan sonra da Türkiye'de tabii ipini kaçıran devleti soymakla meşgul olmuş.

Şuna emin olun. Ödediğiniz vergilerin bakın şu anda hepiniz evinizden çıktınız. Otobüse bindiniz, vergi ödediniz. Dolmuşa bildiniz, vergi ödediniz. Su içtiniz, vergi ödediniz. Çay içeceksiniz, vergi ödeyeceksiniz. Hava hariç hayatımızın her tarafında vergi mükellefiyiz. Hatta şu anda doğan çocuğumuz, hastanede beş dakika önce doğan çocuğumuz vergi mükellefi. Şimdi bütün bu vergiler eşit pay edildiği zaman şuna emin olun 86 milyon vatandaş için bir cennet olur. Ama arada bu soyguncuları çıkardığımızda inşallah olacaktır. Bizim de mücadelemiz bu olacaktır. Hepinizin desteğini bekliyorum."