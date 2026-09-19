Gürsel Tekin, gazetecilere bilgi sızdıranları partiden atacağını söyledi

(İSTANBUL) - Mahkeme kararıyla görev süresi sona eren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile il başkanı ataması konusunu görüşüp görüşmediğine ilişkin, "Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi sabahı bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle, genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok. Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir" dedi.

Gürsel Tekin, İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreni öncesinde açıklamalarda bulundu. Bir yıl önce 103 yıllık tarihi olan bir siyasi partiye operasyon yapılabileceğinin düşünülmediğini belirten Tekin, CHP ve SHP geleneğinin itiraz kültürü nedeniyle "Kurultaylar Partisi" olarak anıldığını hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokratik tutumuna dikkati çeken Tekin, Kılıçdaroğlu'nun kendi rakibini grup başkanı yapabilecek özgüvene sahip olduğunu ve aday olmak isteyenlerin engellenmemesi yönünde tavır aldığını dile getirdi.

Tekin, 2018 yılından itibaren sıcak siyasetin dışında kaldığını, bir otobüsle sahada partiyi anlatıp derin yoksulluk, uyuşturucu ve kayıp çocuklar gibi konularda raporlar hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Günün sonunda kapımız çalındı. Dediler ki tabii sosyal medyada, haberlerde sürekli tartışma konusu: 'Cumhuriyet Halk Partisi mahkemelere düşmüş'. Mahkemelere düşürenler de tamamen o dönem kendisini farklı tanımlayan, 'Değişimciyim' diyen insanların olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Sonra öyle bir noktaya geldi ki mahkeme karar verecek. Karar vermeden önce, 'Hani bize tuzak kuruldu, haberimiz yoktu' diyenlere şunu da söyleyeyim: Bütün belgeler bizde mevcut. Defalarca da açıkladım."

Önceki yönetimin listesinin istenmesine rağmen verilmediğini, seçim kurulunun da 5 yılı geçtiği için arşivinde belgenin olmadığını bildirdiğini kaydeden Tekin, mahkemenin baroya devir uyarısı üzerine 50 gün içinde seçim yapılması gerektiğinin aktarıldığını belirtti. Partinin barolara teslim edilmemesi amacıyla kendisi dahil dört kişinin görev üstlendiğini, psikolojik baskılar nedeniyle iki arkadaşının çekildiğini, kalan iki arkadaşıyla mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti.

"İHANET PLANLAMA TEŞKİLATI DİYE BİR TEŞKİLAT KURMUŞ"

"Süreç içerisinde parti genel merkeziyle sorunları sulh yoluyla çözmek istediklerini, ancak büyük bir yapıyla karşılaştıklarını" öne süren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir fark ettik ki sözde kendimize göre hani bir sulh yapalım, partimizin genel merkezini arayalım, sorunları çözelim derken büyük bir sorunla, büyük bir çeteleşme ile karşı karşıya olduğumu gördüm partimizin. İhanet Planlama Teşkilatı diye bir teşkilat kurmuş. O teşkilat aklınıza gelebilecek her türlü kötülükleri organize etmiş. Biz geldiğimiz günden itibaren partimize herhangi bir zarar ziyan gelmesin diye elimizden geleni yaptık. Merdivenlerimiz kırıldı, koltuklarımız kırıldı, bilgisayarlar çalındı. Aklınıza gelebilecek ne kadar kötülük varsa bunların hepsi yapıldı. Defter teslim edilmedi mali işler teslim edilmedi. Sosyal medya halen teslim edilmedi. Önümüzde bir tek şey vardı: İcra yoluyla bunları almak. Dedim ki: 'Asla icrayla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hiçbir şey yaptırmayacağız kardeşim, bütün kötülüklere rağmen.'"

"ARABAMI SATARAK ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI ÖDEDİM"

Süreç boyunca maddi ve manevi olarak büyük zorluklar yaşadıklarını dile getiren Tekin, kendi ve yanındaki arkadaşları hakkında çıkarılan "maaş alıyorlar" iddialarına da tepki gösterdi. Birlikte yola çıktıkları bazı kişilerin diğer gruplarla iş birliği yaptığını ve bu durumun kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Tekin, "Öyle bir durum oldu ki hani AKP'den, buradan, şuradan maaş alan diyen o haysiyetsizlere seslenmek istiyorum: Hiç hayatımda unutmam, yılbaşı dönemidir, kimse kapının önünden geçmiyor. Arabamı satarak çalışanların maaşlarını ödedim. 10 ay, 10 ay... Arkadaşlarım, işimizi gücümüzü bıraktık. Baba ocağını, ata ocağını muhafaza etmek için asker gibi geldik burada. Zaman zaman aç kaldık, zaman zaman tok kaldık. Zaman zaman simitçi kardeşlerimiz bize acıyarak simitlerini getirdi" dedi.

"Hakkında çıkarılan 300 daire ve 17 istasyon sahibi olduğu yönündeki haberlerin itibarsızlaştırma amacı taşıdığını" ifade eden Tekin, 43 yıldır hiç itirafçı arkadaşı olmadığını, geçmişteki itirafçıların tamamının geçmiş dönemdeki yöneticilerin iş ortakları olduğunu ileri sürdü.

"BİLGİ SIZDIRANLARI BULUP PARTİDEN ATACAĞIM"

Farklı medya kuruluşları, sosyal medya yapıları, müteahhitler ve siyaset çevrelerinin kendilerine karşı birleştiğini savunan Tekin, MASAK raporlarında para karşılığı haber yapan gazetecilerin bulunduğunu iddia etti. Tekin, siyasetin bir dayanışma işi olduğunu vurgulayarak eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın siyasetteki ihanet kotası ve ilkesiz ilişkilere dair sözlerine atıfta bulundu. Parti içi bütünlüğe ve yoldaşlık hukukuna dikkati çeken Tekin, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi bir yol yoldaşlığı hukukuyla kurulan bir siyasi partidir. Biraz önce söyledim ya, savaş meydanlarında savaşarak yöneticilerimiz birbirlerini tanımışlar. Son dönemlerde sosyal medyalarda birbirini eleştiren, birbirine acı laflar söyleyen... Bütün bunları asla ve asla hiçbir arkadaşıma yakıştırmıyorum. Hele hele bu MASAK raporlarında olan, parayla haber yapan gazetecilere bilgi sızdıran aşağılık kim varsa onları bulup da partiden atacağım kardeşim. Olduğunu da biliyorum. O geçmiş dönemdeki kötü alışkanlıkların tamamını çöpe attık. ya birbirimize yoldaş olacağız, elbette birbirimize itiraz edeceğiz, farklı düşüneceğiz. Ama aile bütünlüğümüzü muhafaza etmenin bir tek yolu var: Birbirimize yoldaşlık hukuku kuracağız. Tıpkı Atatürk gibi, tıpkı İnönü gibi."

TEKİN'DEN İL BAŞKANLIĞI SORUSUNA YANIT

Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile il başkanı ataması konusunda görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine, "Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi sabahı bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle, genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok. Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir" yanıtını verdi.