Guterres: Lübnan Gazze'ye Dönüşebilir

Güncel

NEW YORK, 23 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hizbullah arasında artışa geçen saldırılar nedeniyle Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşebileceğini söyledi.

Guterres, ABD haber kanalı CNN'e Pazar günü verdiği söyleşide, Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatılmasının "gerginliğin çok daha güçlü bir şekilde tırmanmasına yol açma potansiyeli" taşıdığını ve bunun "dünya için yıkıcı bir trajedi" olabileceğinden endişe ettiğini söyledi.

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis de Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bölge, her an ortaya çıkabilecek bir felaketin eşiğindeyken, ne denilse azdır; her iki tarafı da daha güvenli hale getirecek hiçbir askeri çözüm yok" dedi.

İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik, Salı ve Çarşamba günleri Lübnan genelinde meydana gelen iletişim cihazı patlamalarının ardından hızlı bir biçimde tırmandı. Bu patlamalar, 37 kişinin ölümüne ve yaklaşık 3.000 kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cuma günü Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında en az 45 kişinin öldüğünü açıkladı.

Hizbullah'ın ise İsrail'in kuzeyine 100'den fazla roket fırlattığı bildirildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar düzenlemesi, yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşebileceği endişelerini artırıyor.