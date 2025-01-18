Guterres'ten Lübnan'a Destek Çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun, ateşkesin öngördüğü sürede Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'da yeni hükümet kurulduktan sonra halkın ihtiyaçlarının karşılanacağını ve devlet otoritesinin güçleneceğini vurgulayan Guterres, zorlu geçen yıllardan sonra ülkeyi umutlu bir geleceğin beklediğini söyledi.

Lübnan'ın güneyine dün yaptığı ziyarette, çatışmaların etkisini ve yıkımı bizzat gördüğünün altını çizen Guterres, "Yüz binlerce yerinden edilmiş kişi Beyrut'un güneyine, Bekaa Vadisi'ne ve diğer yerlere geri döndü. Çoğu kişi evlerini yıkılmış halde buldu. Yeniden inşa ihtiyaçları çok büyük ancak üstesinden gelinemez değil. Birleşmiş Milletler, Lübnanlı yetkililer ve ortakları Lübnan'ın iyileşmesi ve yeniden inşa edilmesi için çabalarını yoğunlaştıracak." diye konuştu.

Lübnan-İsrail sınırında yerinden edilenlerin evlerine dönmesini umduğunu aktaran Guterres, "(Lübnan ile İsrail arasındaki) Ateşkes kırılgan ancak sürüyor. Taraflara ve etkili tüm çevrelere ateşkes şartlarının uygulanması, garanti altına alınması çağrısı yapıyorum." ifadelerine yer verdi.

Guterres, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekildiğini dile getirerek, "Lübnan'ın güneyinde, tehlikeli hava saldırılarının yanı sıra altyapı tesisleri ve evlerin yıkımının sürdüğünü gördük." dedi.

UNIFIL'in 100'den fazla silah deposunu ortaya çıkardığına vurgu yapan Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam uygulanması gerektiğine işaret ederek, UNIFIL'in Lübnan ordusuyla 730'dan fazla görevi yerine getirdiğini, barış güçlerinin Lübnan ordusunun yanı sıra Kızılhaç ve insani yardım kuruluşlarına da destek verdiğini söyledi.

"Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir"

BM Genel Sekreteri Guterres, "İsrail ordusunun, (ateşkeste) öngörülen sürede Lübnan topraklarından çekilmesi ve eş zamanlı olarak Lübnan ordusunun güneyde konuşlanması olmazsa olmazdır. Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Lübnan devleti, topraklarındaki tüm silahların kontrolünü ele almalıdır. Bu, 1701 sayılı kararın başlıca ilkesidir." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası topluma Lübnan ordusunu güçlendirme çağrısı yapan Guterres, BM'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve çatışmaların durdurulması için gerekli desteği sürdüreceğini, 1701 sayılı kararın tam uygulanmasının, Lübnan ile İsrail arasında kalıcı bir ateşkesin önünü açacağını belirtti.

Lübnan'a çok sayıda Suriyeli ve Filstinli mülteciye ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Guterres, BM'nin Lübnan'a desteğini sürdüreceğini aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres, BM'nin ateşkesin ardından Gazze'ye de yardımlarını artıracağını sözlerine ekledi.

Basın toplantısında, BM Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ve UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro da hazır bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'a yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve yeni hükümeti kurmakla görevli başbakan Nevvaf Selam ile de görüştü.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in, ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu bombardıman ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.