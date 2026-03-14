Guterres\'ten Lübnan\'a Destek Çağrısı

14.03.2026 18:32
BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'daki savaşın durması ve diplomasi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'a yaptığı ziyarette, çatışmanın durması çağrısı yaparak, Lübnan halkının seçmediği bir savaşa sürüklendiğini söyledi.

Guterres, Lübnan'a düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Yüz binlerce sivilin yalnızca taşıyabileceği eşyalarla saldırılardan kaçtığını belirten Guterres, ziyarette bulunduğu yerinden edilen Lübnanlıların kaldığı barınma merkezindeki insanların anlattıklarından üzüntü duyduğunu söyledi.

Guterres, "Askeri bir çözüm yok, tek çözüm diplomasi, diyalog ve BM Şartı ile Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasıdır." dedi.

"Lübnan halkı bu savaşı seçmedi, bu savaşa sürüklendiler." diyen Guterres, çatışan taraflara seslenerek, saldırılara son verilmesi talebinde bulundu."

Guterres, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile ilgili sorunların olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirterek, daimi temsilci sayılarının yetersizliğine işaretle BMGK'nin mevcut dünyayı değil 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan dünyayı temsil ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri, İsrail'in Lübnan'ın ve Beyrut'un güneyinde büyük yıkıma yol açan saldırılarından endişeli olduklarını aktardı.

Guterres, sahadaki BM ekiplerinin Lübnan halkı ve kurumlarını desteklediğini ifade ederek, "Lübnan'ın hak ettiği barışa ulaşması için" çalışma sözü verdi.

Uluslararası topluma destek çağrısı yapan Guterres, Lübnan'da yerinden edilen sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için Lübnan hükümetinin başlattığı yardım çağrısına "cömertçe yanıt verilmesi" talebinde bulundu.

Guterres, İsrail'in Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekliliğine vurgu yaparak, Hizbullah'ın Lübnan hükümetinni silahları tekeline alma kararına saygı duyması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Diplomasi, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

