Guterres'ten Lübnan Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Guterres'ten Lübnan Uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da savaş riskine karşı uyarıda bulundu, insan hakları ihlallerini kınadı.

08.10.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da topyekün savaşın eşiğinde olunduğu uyarısında bulunarak, tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Guterres, BM'de gazetecilere, Gazze ve bölgedeki genel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de kabusun ikinci yılına girdiğine işaret eden Guterres, "Bu yıl Gazze'de krizler yılı oldu. İnsani, siyasi, diplomatik ve ahlaki krizler yılı." dedi.

Guterres, 7 Ekim'in ardından Gazze'nin tahayyül edilemeyecek düzeyde acının merkezi haline geldiğini belirterek, siviller, gazeteciler, insani yardım çalışanları ve BM personelinin öldürüldüğünü anımsattı.

Gazze'nin kuzeyinde durumun özellikle çok kötü olduğunu vurgulayan Guterres, İsrail'in bölgede "askeri operasyonlarını" yoğunlaştırdığını bildirdi.

BM Genel Sekreteri, İsrail'in burada konut alanlarına saldırdığını, hastaneleri boşalttırdığını ve elektrikleri kestiğini belirterek, "Yine 400 bin kişi güneye gitmeye zorlanıyor. Güney aşırı kalabalık, kirli ve temel yaşam gereksinimlerinden yoksun." diye konuştu.

Guterres, "Gazze'de tüm insan hakları ihlallerini şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Netanyahu'ya, UNRWA ile ilgili uyarı mektubu

Tüm bu karmaşa arasında BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) hiç olmadığı kadar önemli ve ikame edilemez olduğunun altını çizen Guterres, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mektup göndererek, UNRWA'nın İsrail ve Doğu Kudüs'te faaliyetlerini yasaklayan yasa teklifine ilişkin endişelerini ilettiğini bildirdi.

Guterres, söz konusu yasa teklifinin geçmesi halinde Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında çalışmaların "boğulacağını" belirterek, bunun büyük bir felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

Yasa teklifinin aynı zamanda BM Şartı ve İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini de ihlal edeceğini söyleyen Guterres, ulusal yasaların söz konusu yükümlülükleri yok sayamayacağını dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu çok açık ki bu savaşın yürütülme şekliyle ilgili çok ciddi bir hata var. Gidecek güvenli yerleri olmayan sivillere tahliye emri vermek onların güvenliğini koruma altına almıyor. Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil."

Uluslararası hukuk kurallarının tartışmaya açık olmadığının altını çizen Guterres, sivillerin her yerde korunması ve ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini ifade etti.

" Orta Doğu, çok sayıda tarafın ateşlemeye hazır olduğu bir barut fıçısı"

Guterres, ihtilafın yayılma riskine karşı aylardır uyarı yaptığını anımsatarak, "Orta Doğu, çok sayıda tarafın ateşlemeye hazır olduğu bir barut fıçısı." değerlendirmesinde bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın "kaynama noktasına" geldiğini ve Lübnan'a yönelik saldırıların tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirten Guterres, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 2 binden fazla kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Guterres, Lübnan'da topyekün savaşın eşiğinde olunduğu uyarısında bulunarak, tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

Orta Doğu'da durumun her saat daha da kötüleştiğini dile getiren BM Genel Sekreteri, yaptıkları uyarıların da kale alınmadığına dikkati çekti.

Guterres, her bir saldırının barışı zorlaştırdığını belirterek, "Bu nedenle Gazze ve Lübnan'da ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın ulaştırılması çağrılarımızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İki devletli çözümden de vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Guterres, "Bölgede tüm insanların barış içinde yaşama hakkı var." mesajını verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Antonio Guterres, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten Lübnan Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 21:45:29. #1.13#
SON DAKİKA: Guterres'ten Lübnan Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.