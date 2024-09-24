Guterres'ten Ukrayna Savaşı Uyarısı - Son Dakika
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Guterres'ten Ukrayna Savaşı Uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının gerginliği artırdığına dikkat çekti.

24.09.2024 23:48
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya- Ukrayna savaşına işaret ederek "Bu trajik savaş ne kadar uzun sürerse, gerginliğin artma ve yayılma riski o kadar artar." uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde üst düzey katılımlı Ukrayna oturumu düzenlendi.

Burada konuşma yapan Guterres, BM'nin temelinde tüm üye ülkelerin egemenliğine saygı ilkesi bulunduğunu ifade ederek, BM Şartı'nda da tüm ülkelerin bir başka ülkenin toprak bütünlüğüne karşı şiddet kullanmaktan kaçınması gerektiğinin belirtildiğini kaydetti.

Guterres, "Rusya'nın Şubat 2022'de, Kırım'ın ardından Ukrayna'yı işgali bu ilkelerin açık ihlalidir." dedi.

Bu savaşa ölü sayısının giderek arttığını, yaklaşık 10 milyon kişinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığını kaydeden Guterres, tüm sivillere ve sivil altyapılara yönelik saldırıları şiddetle kınadığını dile getirdi.

Guterres, Ukrayna'da 15 milyon insanın yardıma muhtaç olduğunu belirterek bu ülkeye yardımları artırma çağrısında bulundu.

Gerginliğin yayılma riskine karşı uyarı

Ukrayna'nın işgalinden bu yana 11 bin sivilin öldürüldüğünü söyleyen BM Genel Sekreteri, "Bu trajik savaş ne kadar uzun sürerse, gerginliğin artma ve yayılma riski o kadar artar." uyarısında bulundu.

Guterres, bunun küresel gerginlik ve bölünmüşlükleri daha fazla derinleştireceğine işaret ederek "Şiddet sarmalını durdurmalı ve acıyı sonlandırmalıyız. Bunu Ukrayna, Rusya ve dünya halkı için yapmalıyız." çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri, "Karadeniz Tahıl Girişimi ve esir takasları gibi girişimler, siyasi irade olunca en karanlık anda bile diplomasinin başarılı olabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da barış için çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunan Guterres, BM'nin bu hedef çerçevesinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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