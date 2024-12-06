Guterres, Yemen'deki Uluslararası Personelin Serbest Bırakılmasını Talep Etti - Son Dakika
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Guterres, Yemen'deki Uluslararası Personelin Serbest Bırakılmasını Talep Etti

BM Genel Sekreteri Guterres, Husilerin gözaltında tuttuğu BM personelinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

06.12.2024 22:16
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de 6 ay önce Husiler tarafından gözaltına alınan BM ve insani yardım personelinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineledi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden, Yemen'de BM ve insani yardım personelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres'in, Husiler tarafından "keyfi gözaltına alınan" insani yardım personelinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı tekrarlanarak, "2021 ve 2023'ten bu yana gözaltına alınan 4 BM personeline ek olarak 50'den fazla BM, uluslararası sivil toplum örgütleri ve diplomatik misyon personelinin gözaltına alınmasının üzerinden 6 ay geçti." ifadesi kullanıldı.

Yakın zamanda 1 BM ve 2 sivil toplum kuruluşu personelinin serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, geri kalan personelin keyfi gözaltında tutulmasının uluslararası hukuk ihlali olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu gözaltıların insani yardım personelinin güvenliğini tehdit ettiği ve milyonlarca ihtiyaç sahibi insana yardım çabalarını önemli ölçüde engellediği vurgulanarak, BM'nin gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını sağlamak için tüm olası kanalları kullanmaya çalıştığı kaydedildi.

Husilerin BM ofisine baskını

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 13 Ağustos'ta, Husilerin Sana'daki BM İnsan Hakları Ofisi'ne baskın düzenlediğini ve BM personelini gözaltına aldığını duyurmuştu.

Husilerden yapılan açıklamada ise "insani yardım kuruluşları kisvesi altında çalışan ABD- İsrail casus ağı üyelerinin" gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres, Yemen'deki Uluslararası Personelin Serbest Bırakılmasını Talep Etti - Son Dakika

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