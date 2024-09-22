Güzelbahçe Belediyesi'nden Can Dostlar için Yeni Yaşam Merkezi - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi'nden Can Dostlar için Yeni Yaşam Merkezi

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Güzelbahçe Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, sokak hayvanları için 'Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'nin temelini atıyor. Başkan Mustafa Günay, bu merkezi barınak değil, doğal bir yaşam alanı olarak tanımlıyor.

22.09.2024 15:22  Güncelleme: 15:28
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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi, sokak hayvanları ile ilgili yasaya karşı bir hamle yaparak, 'Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'nin temelini, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde atıyor. İzmir Türk Koleji ile bir protokol imzaladıklarını söyleyen Başkan Günay, "Biz öldürmeyi değil yaşatmayı seçiyoruz" dedi.

Kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden sonra Güzelbahçe Belediyesi, toplum arasında 'katliam yasası' olarak geçen yasa tasarısına karşı 'Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde temelini atacak.

Yaşam merkezi için Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İzmir Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış'a arasında protokol imzalandı. Çamlı Köyü'nde yapılacak 'Güzelbahçe Belediyesi İzmir Özel Türk Koleji Can Dostlar Yeni Yaşam Merkezi'nin tüm proje masraflarını İzmir Özel Türk Koleji üstlenecek.

"Biz barınak yapmıyoruz yeni bir yaşam alanı kuruyoruz"

Barınaklara kapatılan can dostlarının adeta bir hapishaneye çevrildiğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Öncelikle kamuoyunun, hayvan dostlarının bilmesini istediğim önemli bir şey var; burası barınak değil; burası İzmir Büyükşehir Belediyemizin Sasalı'da yapmış olduğu 'doğal yaşam alanı' gibi bir yer olacak. Neden doğal yaşam alanı çünkü can dostlarımız burada geniş bir arazide rahatlıkla yaşamlarını sürdürebilecekler. Kimsenin şiddetine maruz kalmayacak, araçların altında kalmayacak, çöpten sokaktan yiyecek toplamak için uğraşmayacak. Biz burada onlar için doğal bir alan yaratacağız. 28 dönümlük bir yerimiz var. Burada küçük bir kısmında idari ofis, can dostların bakımı, rehabilitasyonun yapılacağı alanlar yapacağız. Geriye kalan arazimizi bölümlere ayırıp, can dostlarımızın rahat bir şekilde gezip, hiçbir dış etkene maruz kalmadan burada yaşamalarını sağlayacağız. Şu düşünülmesin; 'sokak havyaları barınağa mı kapatılıyor?' Kesinlikle hayır. Burası barınak değil burası 'Yeni Yaşam Alanı' burayı kimse barınak olarak algılamasın çünkü burada can dostlarımız yaşamlarını tehlikeye koyabilecek bir durumda olmayacaklar. Tabi ki burada can dostları belirli kategorilerde bir birilerine zarar vermeyecek alanlarda tutacağız. Rahat bir şekilde burada yaşamlarını devam edecekler" diye konuştu.

"O canı biz vermedik ki biz alalım"

Her canlının yaşam hakkı olduğunu söyleyen Başkan Günay, " Can dostlarımıza 'Canı' biz vermedik ki biz alalım. Dünyada ki canlılarla birlikte yaşamak öğrenmemiz gerekiyor. Bizler belediyeler olarak kanunlarla yönetiliriz. Kanunların üstünde değiliz ama bazı kanunlar can alıyorsa onların dur dememiz gerekiyor. Biz bu katliama ortak olmayacağız. O canı biz vermediysek biz de almayacağız. Kısırlaştıracağız. Yeni yaşam alanında onların daha rahat yaşamaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Can dostları yaşatmak bizlerin elinde. Bu noktada bizlere büyük destekleri olan, bu alanın tamamının yapımında katkısı olan İzmir Özel Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oğuz Tatış'a teşekkür diyorum. Sayın Tatış ile görüşme sağladığımızda projeyi anlattığımızda çok mutlu oldu. Projenin tüm masraflarını kendilerinin karşılayacaklarını söylediler. Bizleri çok mutlu ettiler. Bir araya geldik, protokümüzü imzaladık. Temel atma törenini de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde atmanın anlamlı olacağını düşündük. Böyle değerli hayırsever kurumların, kişilerin desteğine ihtiyacımız var. Bu projemiz belki de Türkiye'de tek olacak. Herkes gelip bizim 'Candostlar Yaşam Alanını' örnek gösterecek, model olarak alacak. Artık can dostlarımızın güzel bir yuvası olacak. Bu yeni yaşam alanımızı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde temelini atmış olacağız" diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi\'nden Can Dostlar için Yeni Yaşam Merkezi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediyesi'nden Can Dostlar için Yeni Yaşam Merkezi - Son Dakika

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