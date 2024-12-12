Güzelmansur'dan Bakanlıklara Hayır Oyları

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(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; "Hatay'ın havasını kirlettiniz, suyuna asbest karıştırdınız; şelalesini, dağını, ormanını mahvettiniz. Elektrikleri kestiniz, zeytin ağaçlarını katlettiniz. Burada sorumluluğu olan tüm bakanların bütçelerine de hayır diyorum. Bu bütçeye mülakatı kaldıracağız sözünü verdiğiniz, seçimden sonra da mülakata devam ederek hakkını yediğiniz tüm gençler adına hayır oyu veriyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sunum yaptığı sırada Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li İlhami Özcan Aygun, Ergene Nehri'nden getirdiği suyu Bakan Kurum'un masasına koymak istedi. Kurum, suyu elinin tersiyle vurup fırlattı. Bunun üzerine arbede çıkması nedeniyle oturuma 20 dakika ara verildi.

"Sayın bakanlara en az buradaki milletvekilleri kadar görev ve sorumluluk düşüyor"

Verilen aranın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturumu yeniden başlattı. "Ortalığı sakinleştirmeye çalışırken biz birbirimize girmeyelim" diyen Önder şu uyarılarda bulundu:

"Sayın bakanlar buraya bir çuval grafikle çıkıyor. Bu meşrudur. Kürsüde anlatımı kuvvetlendirecek nesneler, tablolar ve diğer enstrümanlar kullanılabilir. Kullanılmamasına mutabık kaldığımız şeyler de var. Cep telefonu gibi. Bu tartışmalar geride kaldı. Bunları tekrar tartışmaya gerek yok. Ne bir milletvekilinin ne de bakanın ki onlar misafirimiz burada. Aslolan iletişim kanallarını açık tutmak. Burada da sayın bakanlara en az buradaki milletvekilleri kadar görev ve sorumluluk düşüyor. Biraz daha tahammül, biraz daha ortalığı yatıştırıcak … Muhatabınızın bir milletvekili olduğu gerçeğinden çok halkın bir kesiminin temsiliyeti veren halk olduğunu da hatırdan uzak tutmamak lazım. Bu tür öfkenin sahibi de maruz kalanı da daha sonra derin bir mahcubiyet duyuyor. Halkın da bunu tasvip ettiğini söyleyemeyiz. Bizden burada beklenen etkili iletişim kanallarını açık tutmak, en etkili bir şekilde bize emanet edilen dertleri görünür kılmak ve buna da tahammül edilmesi."

"Tüm rezerv alanı mağdurları için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Bütçesi'ne hayır diyorum"

Önder'in ardından CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur konuştu. Güzelmansur, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, 'rezerv alanda halkımızın istediği olacak' dediniz ama bu söz yerine gelmedi. Halkın istemediği yerleri ısrarla rezerv alanı ilan ettiniz, sağlam evleri yıktınız. Güçlendirme yapmazsan evlerinizi yıkarım dediniz. Milyonlarca lira harcatıp güçlendirdikten sonra rezerv alanı ilan edip yıktınız. Tüm rezerv alanı mağdurları için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bütçesine hayır diyorum. Bir yıl içinde 319 bin konut yapma sözü verdiniz. İki yılda teslim ettiğiniz konut sayısı 160 bin. Buna da şükür diyorsunuz. Hatay'a da vaat ettiğiniz konutların ancak yüzde 12'sini teslim ettiniz. 224 bini Hatay'da olmak üzere konteynerlerde çile çeken tüm depremzedeler adına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na hayır diyorum. Van'da mücbir sebebi 6 yıl uygulayıp asrın felaketinde 21 ayı çok gören, 3'er aylık zoraki uzatmalarla sadaka verir gibi esnafı, iş insanını, tüccarı, mali müşavirleri belirsizlik içinde bırakan, çifte standart uygulayan Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine hayır diyorum. Hatay'da her yağışta her rüzgarda elektriklerin kesilmesine, Hatay'ın sürekli karanlığa mahkum edilmesine engel olmayan Enerji Bakanlığı bütçesine hayır oyu veriyorum. Depremzede kiracının kira yardımını 15'inci ayında kesen AFAD bütçesine tüm depremzede kiracıları adına yine hayır oyu veriyorum. Depremzedeye eşya yardımı sözü verdiniz. Daha önceki deprem ve sel felaketlerinde eşya yardımı yapıp asrın felaketinde söz verdiği eşya yardımını yapmayan İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine yine hayır oyu veriyorum. Hatay'da yoğun bakım hastasını, acil servislerde bekleten; kanser hastasını özeldeki radyasyon onkolojisine mahkum eden, 70 bin insanı aile hekiminden yoksun bırakan Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine de tüm depremzedeler adına yine hayır oyu veriyorum. Deprem öncesinde Hatay'a yol yatırımı yapmayan, deprem cehenneminde Hatay'a arama kurtarma personellerinin ve yardımlarının geç gelmesine sebep olan, deprem sonrasında dahi Samandağ çevre yolunun, Antakya çevre yolunu bitiremeyen, Hatay insanını trafiğe, çileye mahkum eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesine hayır oyu veriyorum.

"Emeklilik sözüyle umudunu çaldığınız tüm ev hanımları adına hayır oyu veriyorum"

'5 Mayıs 2015'te bitireceğiz' dediğiniz halde bitiremediğiniz Reyhanlı Barajı ve diğer barajlar için Hatay çiftçisini sondajla sulamaya mahkum ettiğiniz için Devlet Su İşleri bütçesine tüm Hatay çiftçileri adına hayır oyu veriyorum. Hatay'da yıkılan 210 okulun yerine çoğunlukla konteyner okul açan; öğrenci ve öğretmenleri ses izolasyonu dahi olmayan dersliklere mahkum eden ikili öğretimle öğrenciyi sabahın ve akşamın zifiri karanlığında perişan eden; söz verdiği yardımı yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine depremzede veriler ve öğrenciler adına hayır oyu veriyorum. Hatay'ın havasını kirlettiniz, suyuna asbest karıştırdınız; şelalesini, dağını, ormanını mahvettiniz. Elektrikleri kestiniz, zeytin ağaçlarını katlettiniz. Burada sorumluluğu olan tüm bakanların bütçelerine de hayır diyorum. Bu bütçeye mülakatı kaldıracağız sözünü verdiğiniz, seçimden sonra da mülakata devam ederek hakkını yediğiniz tüm gençler adına hayır oyu veriyorum. Bu bütçeye tutmadığınız 3600 ek gösterge sözüyle kandırdığınız tüm memurlar adına yine hayır oyu veriyorum. Bu bütçeye prim gün sayısını 7200'e indireceğiz sözünü vererek oyunu aldığınız ve sonra da sırtını döndüğünüz tüm küçük işletmeler adına hayır oyu veriyorum. Bu bütçeye yine tutmadığınız sözlerden biri olan ve emeklilik sözüyle umudunu çaldığınız tüm ev hanımları adına hayır oyu veriyorum."