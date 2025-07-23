Hablemitoğlu Davasında Müebbet İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hablemitoğlu Davasında Müebbet İstemi

Hablemitoğlu Davasında Müebbet İstemi
23.07.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savcı, Hablemitoğlu'nu öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıklar Enver Altaylı, Aydın Köstem, Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Nuri Gökhan Bozkır'a 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eyleminde adi bir cinayet sebebinin bulunmadığını, cinayeti doğuran sebeplerin maktulün hayatı, çalışmaları, düşünceleri ve siyasi görüşlerinin bir kesim tarafından rahatsız edici olarak bulunması olduğunu, oluşan bu rahatsızlık sonucunda işlenen adam öldürme eyleminin siyasi bir cinayet olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Savcı, işlenmiş siyasi bir cinayetin soruşturulması, delillerin toplanması, olay tarihine gidilerek yeni delil tespiti yapılması ya da tespit edilen delillerin tekrardan toplanmasının zor olduğunu belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasının bu zorluk altında tamamlandığını aktardı.

'ŞÜPHELİLERDEN DELİLLERE DEĞİL, DELİLLERDEN ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI'

Dosyadaki ilk işlemlerin, olay yerine dair incelemeler, müşteki ve bazı tanık ifadelerinin alınması ile gelen ihbarların inceleme konusu yapılması olduğunu kaydeden savcı, soruşturma dosyasını aydınlatan işlemlerin ise ilk yapılan soruşturma işlemlerine ilave olarak 2016 yılından sonra alınan ifadeler ve tüm Türkiye telefon sinyal kayıtlarının dosyaya kazandırılması sonucu tespit edilen şüpheli şahıslara ilişkin olarak yapılan HTS analizleri olduğunu ifade etti. Tespit edilen şüphelilerin, haklarındaki somut delillerle birlikte 11 Kasım 2022 tarihli iddianamede konu edildiği, yargılaması yapılan bir kısım sanıklar ve avukatlarının yaptıkları savunmalarda belirttikleri gibi soruşturma dosyasında şüphelilerden delillere değil, delillerden şüphelilere ulaşıldığını aktardı.

'FETÖ, HABLEMİTOĞLU'NU SUSTURMAK AMACIYLA PLAN YAPTI'

Savcı mütalaasında, Necip Hablemitoğlu'nun yürüttüğü çalışmalar nedeniyle FETÖ'nün ve kendisi gibi MİT müsteşarlığına aday olması nedeniyle sanık Levent Göktaş'ın hedefi haline geldiğini kaydetti. Bu doğrultuda, FETÖ'nün Türkiye imamı konumundaki sanık Mustafa Özcan'ın, Hablemitoğlu'nu susturmak amacıyla sanık Enver Altaylı ile birlikte plan yaptığı, ardından sanık Aydın Köstem aracılığıyla Levent Göktaş'la irtibat kurularak cinayet kararı alındığı kaydedildi. Mütalaada, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in Levent Göktaş'ı azmettirdiği, Göktaş'ın ise Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemini hem görev gereği kendisine bağlı olan hem de örgütsel bağlılık içinde illegal olarak hareket eden sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Fikret Emek ve Tarkan Mumcuoğlu aracılığıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü. Somut olayda, Hablemitoğlu'nun iddiaya göre 'tetikçi' Tarkan Mumcuoğlu tarafından, ele geçirilemeyen ateşli silahla öldürüldüğü belirtildi.

Mütalaada sanıklar Enver Altaylı, Aydın Köstem, Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Nuri Gökhan Bozkır'a 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanıklardan Mehmet Narin'in ise 'Örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, Necip Hablemitoğlu, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hablemitoğlu Davasında Müebbet İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:38
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!
16:30
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 12:10:23. #7.13#
SON DAKİKA: Hablemitoğlu Davasında Müebbet İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.