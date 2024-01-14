 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde şehitler için dua okundu - Son Dakika
Üye Girişi

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde şehitler için dua okundu

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için tüm camilerde sabah namazında dua okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camide yapılan dua sonrasında konuşma yaptı ve şehitlerin vatan sevgisi ve hak dava uğruna şehit olduklarını vurguladı. Erbaş, ayrıca tüm şehitler için dua etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi\'nde şehitler için dua okundu
14.01.2024 - 10:02,
Abone Ol

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için tüm camilerde sabah namazında dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazını kıldırdı.

Okunan tespihatlar ve getirilen salavatlardan sonra cemaate hitap eden Erbaş, ilk insandan itibaren başlayan Hak-Batıl mücadelesinin kıyamete kadar devam edeceğini söyledi.

Hak yolda yürümenin bir mücadeleyi gerektirdiğini belirten Erbaş, "Bizim annelerimiz babalarımız bizi askere uğurlarken hep arkamızdan ya 'şehit' ya 'gazi' olursun dualarıyla gönderiyorlar. Çünkü vatan sevgisi imandandır." dedi.

"Onlar hak davadan vazgeçmedikleri için şehit oluyorlar"

Şehitliğe ilişkin ayet ve hadislerden örnekler aktaran Erbaş, geçmişte olduğu gibi terör odaklarını kurutmak için vatanını ve milletini korumak isteyenlerin şehit olduğunu aktardı.

Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Her zaman dualarımız şehitlerimizledir. Bu millet dualarla ayaktadır. Hem kendi yapmış olduğumuz dualarımızdan hem de gerek vatanımızın içinde gerekse vatanımızın ötesinde her zaman mazlumun yanında olduğumuz için çok dua alıyoruz. Terörle mücadele ederken şehit olan kardeşlerimiz, Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da, Keşmir'de ve Irak'ta, nerede olursa olsun şehit olan yüz binlerce Müslüman var. Onlar hak davadan vazgeçmedikleri için şehit oluyorlar.

Bütün dünyaya her zaman batılın, zulmün ve kötülüğün karşısında olduğumuzu millet olarak haykırıyoruz ve dilimizle dua ediyoruz. Dün 9 şehidimiz oldu. Ondan önceki günlerde şehitlerimiz oldu. Ondan önceki yıllarda da şehitlerimiz oldu. Hem onlar için hem de dünyanın neresinde olursa olsun, bütün şehitlerimiz için öyle bir amin diyelim ki gök kubbe inlesin, melekler de bizim aminlerimize iştirak etsin inşallah."

Erbaş daha sonra şehadete kavuşan tüm Mehmetçikler için dua etti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da cemaat içinde yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Irak, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde şehitler için dua okundu - Son Dakika


09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12
9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05
Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48
Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28
Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07
Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36
CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12
Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp 'Beni depoda tutuyorlar' dedi, polis çalışma başlattı Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı

Son Dakika
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48 Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28 Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07 Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36 CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12 Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı
02:04 Otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 10:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde şehitler için dua okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement