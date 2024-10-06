Hacılar Höyük'te 5 Bin Yıllık İskelet Bulundu - Son Dakika
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Hacılar Höyük'te 5 Bin Yıllık İskelet Bulundu

Hacılar Höyük\'te 5 Bin Yıllık İskelet Bulundu

Burdur'daki Hacılar Büyük Höyük'te, 5 bin yıllık iskelet ve mezar hediyesi bulundu.

06.10.2024 11:11
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BURDUR'da tarihi milattan önce 3 bin yılına dayanan Hacılar Büyük Höyük'teki kazı çalışması sırasında, yaklaşık 5 bin yıllık olduğu belirlenen iskelet bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak, "İlk Tunç Çağı dediğimiz milattan önce üçüncü bin yılın ölü gömme geleneklerine son derece uygun bir buluntu bu" dedi.

Merkeze bağlı Hacılar köyündeki Hacılar Büyük Höyük'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak başkanlığındaki kazıların, bu yılki bölümü sona erdi. 2 ay süren kazılarda höyüğün batı bölümünde küp içerisinde 5 bin yıllık olduğu belirlenen insan iskeleti bulundu. İskelet incelenmek üzere korumaya alındı.

'SADECE BU YERLEŞMEYE AİT BİR DURUM DEĞİL'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak, "Bu iskelet hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıktı ve ne yazık ki kazılan yerdeki kesitten akmaya başladı. Daha önce de içinde bulunduğu küp kırılmış, hasar almış ve biz de hızla kurtarmak için kemikleri topladık. Daha önceki yıllarda da güney kesimdeki binaların yanında bu tür küp mezar bulduk. İlk Tunç Çağı dediğimiz milattan önce üçüncü bin yılın ölü gömme geleneklerine son derece uygun bir buluntu bu. Sadece bu yerleşmeye ait bir durum değil. Aslında daha önceki dönemlerde de küp veya çömleklerin içine ölülerin defnedilmesi bir gelenek" dedi.

'BU İSKELETİN GİZEMİNİ ANTROPOLOGLAR CEVAPLAYACAK'

Bulunan iskeletin 'hoker/hocker' denilen bebeğin anne karnındaki yatış ve duruş şekli olan 'fetüs' gibi küplere konulduğunu anlatan Prof. Dr. Umurtak, "Dizler çeneye çekik vaziyette. Kesitten akıp çok tahrip olan bir küpün içinde olmasına rağmen temizleyip, toplarken bu duruşu fark edebildik. Kafatası, kırılan parçaların yanındaydı, bütün olarak ele geçmedi ama parçalarını topladık. Dişleri yerindeydi ve pek çoğu sağlam durumdaydı ama çok aşınmıştı. Bundan sonrasını bu iskeletin gizemini antropologlar cevaplayacak. Ayrıca iskeletin yanına bazı mezar hediyelerinin konduğunu biliyoruz. Bu durum sadece bu bölgeye ya da bu çağa özgü bir durum değil. Hemen hemen bütün coğrafyalarda, çağlarda görülen bir şey. Hemen iskeleti temizledikten sonra bronz delici bir bız bulduk. Onun da iskelete bir ölü hediyesi olarak bırakılmış olduğu düşünülebilir. Çok net kemiklerin arasında bulmadık, toprağın içinde gördük ama sanıyorum o iskeletin belki hayattayken kullandığı bir aletti. Onu da yanına bırakmış olabilirler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Güncel, Burdur, Yaşam, Son Dakika

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