Hadrianopolis Antik Kenti'nde Bronz Filtre Bulundu - Son Dakika
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Hadrianopolis Antik Kenti'nde Bronz Filtre Bulundu

Hadrianopolis Antik Kenti\'nde Bronz Filtre Bulundu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nde, milattan sonra 5'inci yüzyıla ait bir bronz filtre keşfedildi. Bu nesnenin antik dönemde içecekleri daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde tüketmek için kullanıldığı belirlendi.

08.02.2025 18:37  Güncelleme: 18:41
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KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Karadeniz'in Zeugması olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, antik dönemde içecekleri süzmek ve daha konforlu bir içim sağlamak için kullanılan 'Bronz Filtre' gün yüzüne çıkarıldı.

Eskipazar ilçesi Budaklar köyünde milattan önce 1'inci yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianapolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen çalışmalarda; son olarak milattan sonra 5'inci yüzyıla ait 'bronz filtre' gün yüzüne çıkarıldı.

Doç. Dr. Çelikbaş, gazetecilere, antik kentte kazı çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında devam ettirdiklerini söyledi. Kazı çalışmalarında arkeolojik açıdan önemli bulgu ve buluntulara rastladıklarını belirten Çelikbaş, "Bu buluntulardan biri de bronz bir obje. Bu bronz objenin antik dönemde filtre olarak kullanıldığını tespit ettik. Antik dönemde insanların içeceklerini filtreleyen, daha konforlu bir şekilde içmelerini sağlayan obje. Kronik bir forma sahip 9,2 santimetre uzunluğuna sahip bir üzerinde taşıma halkası var. Aslında antik dönemde insanların bronz objeyi bir sefer kullanmadığını, kullandıktan sonra temizlenerek muhafaza altına alındığını ve defalarca kullanıldığını göstermekte. Konik bronz objenin üzerinde delikler var. Bu delikler filtre görevini görüyor" diye konuştu.

Bronz filtrenin milattan sonra 5'inci yüzyıla ait olduğunu ifade eden Çelikbaş, "Hadrianapolis'te beşinci yüzyılda yoğun bir şekilde tarımsal faaliyetlerin gerçekleştiğini bilmekteyiz. Bu tarımsal faaliyetler ışığında Hadrianopolis'te nar, elma, armut ve üzüm gibi meyveler ile arpa ve buğday gibi hububatın yetiştirildiğini biliyoruz. Hububatın Hadrianopolis toplumu tarafından tüketildiği net bir şekilde ortaya konmuştu" ifadelerini kullandı.

Çelikbaş, Hadrianopolis'te elde edilen tarımsal ürünlerden çeşitli üretimlerin de yapıldığını öğrendiklerini dile getirerek, "Hadrianopolis'te elde edilen çeşitli meyvelerden meyve suları ve çeşitli içeceklerin yapıldığını biliyoruz. İnsanların bu içecekleri içerken saz ve kamış gibi bitkisel malzemelerden elde ettikleri pipetlerin ucuna bu filtreyi takıp içeceklerinde hem filtre hem de konforlu içim sağladığını görmekteyiz. Pipetler günümüzde plastikten üretiliyor. Antik dönemde pipetlerin bitkisel malzemeden ve filtreli bronzdan elde edilmesi, o dönem insanların içeceklerini hem daha konforlu hem de daha sağlıklı tükettiklerini bizlere işaret etmektedir" diye konuştu.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

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