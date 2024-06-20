Hafıza Kaybı Yaşayan Kadın, Kurs Sayesinde Rehabilite Oldu - Son Dakika
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Hafıza Kaybı Yaşayan Kadın, Kurs Sayesinde Rehabilite Oldu

Ordu'da hafıza kaybı yaşayan üç çocuk annesi Fethiye Geyik, tedavinin yanı sıra katıldığı kurs sayesinde yaşama tutundu. Geyik, Altınordu Belediyesi tarafından açılan amigurumi kursuna katılarak kendini daha iyi hissetti ve rehabilite oldu. Kurs eğitmeni, Geyik'in zamanla sorunlarını aştığını ve örgü yapmayı tekrar öğrendiğini belirtti. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise dezavantajlı grupların eğitim faaliyetlerini çeşitlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

20.06.2024 11:07
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Ordu'da hafıza kaybı yaşayan üç çocuk annesi Fethiye Geyik, tedavinin yanı sıra katıldığı kurs sayesinde yaşama tutundu.

Altınordu ilçesinde 10 yıl önce baygınlık geçirdikten sonra hafızasını kaybeden 58 yaşındaki Geyik, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Tedavinin üçüncü ayında kısmen hafızasının yerine gelmesine rağmen birçok şeyi hatırlayamayan kadına, çocukları destek oluyor.

Moral bulmak amacıyla zaman zaman çeşitli kurslara katılan ev hanımı, yaklaşık 2 ay önce de tavsiye üzerine Altınordu Belediyesince açılan amigurumi kursuna başladı.

İplerle çocuk, asker ve aşçının yanı sıra bazı hayvan figürleri de ören Geyik, kursta geçirdiği zamanla kendini daha iyi hissederek mutlu oldu.

Fethiye Geyik, AA muhabirine, hafıza kaybı dolayısıyla zor zamanlar yaşadığını söyledi.

Hafızasının tam olarak yerine gelmediğini belirten Geyik, birlikte yaşadığı oğlunun desteği ile tedavisini sürdürdüğünü anlattı.

Geyik, tedavi sürecinde içine kapandığını, sosyal hayatının neredeyse olmadığını ifade ederek, arkadaşının ve doktorunun tavsiyesi üzerine kurslara katıldığını kaydetti.

Son katıldığı kursu özellikle sevdiğinin altını çizen Geyik, "Amigurumi kursu bana iyi geldi. 'Burası tam bana göre' dedim. Sayı saymayı da bilmiyorum çünkü hafızam daha yeni yerine geliyor. İlmek atarken 1, 2, 3, 4 diye sayabiliyorum. Unuttuğum yerde, 'Hocam kaçta kaldım?' diye soruyorum. Hocam sağ olsun, bayağı kahrımı çekti. Bu süreçte de hafızam yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Geldikçe ben de daha iyi bildiklerimle ilerliyorum." dedi.

"Eskiye göre çok daha iyiyim"

Fethiye Geyik, kurs sayesinde rehabilite olduğunu vurgulayarak, "Doktorum da burayı tavsiye etti. Toprağı, çiçekleri, hayvanları çok seviyorum ama onlar benim için yorucu oldu. Biraz da çevreyi kirletiyorum ama bu kirletmiyor. Yaptığım ürünler de hoşuma gitmeye başlayınca daha iyi hissediyorum. Hocamdan da Allah razı olsun, memnunum." diye konuştu.

Farklı eğitimlere katılmaya devam edeceğini belirten Geyik, okuma yazmayı da unuttuğu için buna yönelik kursa gitmeyi planladığını, artık eskiye göre çok daha iyi olduğunu aktardı.

Geyik, konuşurken bazı kelimeleri unuttuğunda kurstaki arkadaşlarının yardımcı olması ile kendini daha iyi hissettiğini, yaptığı örgüleri yarım bıraktığında ise eğitmeninden destek gördüğünü ifade etti.

Kurs eğitmeni Özlem İz de Fethiye Geyik'in sorunlarını zamanla aştığını gözlemlediğini söyledi.

Geyik'in kursa ilk geldiğinde sayı sayarken zorlandığına dikkati çeken İz, şunları kaydetti:

"10'a kadar sayabiliyordu. Bizim sürekli sayılarla işimiz olduğu için saymak zorundayız. Saya saya artık bayağı bir geliştirdi. Zaten bildiği şeyi tekrar hatırlamaya başladı diyebilirim. Örgüyü de biliyormuş aslında ama unutmuş. Burada yapa yapa tekrar öğrenmeye başladı."

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise her yaştan kadın, genç ve özellikle dezavantajlı grupların eğitim faaliyetlerini çeşitlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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