Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile pikap çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar helikopterle hastaneye sevk edildi.
M.K.A'nın kullandığı 53 EF 483 plakalı pikap, Erzurum- İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkisinde İ.K. idaresindeki 06 FV 0665 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada pikaptaki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı. Yaralı sürücüler ile cenazeler, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastanelere gönderildi. Pikap sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Hafriyat kamyonuyla çarpışan pikap hurdaya döndü! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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