Hafriyat kamyonuyla çarpışan pikap hurdaya döndü! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Hafriyat kamyonuyla çarpışan pikap hurdaya döndü! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

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Erzurum'da hafriyat kamyonu ile pikabın çarpıştığı korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

05.09.2024 15:17
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile pikap çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar helikopterle hastaneye sevk edildi.

M.K.A'nın kullandığı 53 EF 483 plakalı pikap, Erzurum- İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkisinde İ.K. idaresindeki 06 FV 0665 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafriyat kamyonuyla çarpışan pikap hurdaya döndü! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

PİKAP SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazada pikaptaki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı. Yaralı sürücüler ile cenazeler, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastanelere gönderildi. Pikap sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hafriyat kamyonuyla çarpışan pikap hurdaya döndü! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonuyla çarpışan pikap hurdaya döndü! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonuyla çarpışan pikap hurdaya döndü! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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