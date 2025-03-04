Hafriyatçılardan İBB'ye Protesto - Son Dakika
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Hafriyatçılardan İBB'ye Protesto

Hafriyatçılar, İBB'nin Kocaeli ile belge iptalini protesto etti, trafik yoğunluğu oluştu.

04.03.2025 14:16
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Anadolu Yakası'nda hizmet veren hafriyatçılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle geçmişte imzaladıkları "Hafriyat Taşıma Kabul Belgesi"ni iptal ettiği gerekçesiyle protesto etti.

İstanbul Hafriyatçılar Federasyonuna (İSHAF) bağlı derneklere üye hafriyatçılar, söz konusu belgenin iptaline tepki göstermek için İBB Çevre Koruma Müdürlüğünün Kartal'daki ek hizmet binası önünde toplandı.

Polis bölgede önlem alırken, yüzlerce hafriyatçı araçlarıyla güzergahta konvoy yaptı. Klakson çalarak ilerleyen kamyonlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Konvoydaki bazı kamyonlara, "Yetersiz döküm sahası kriz demektir", "Gebze döküm sahalarına izin verin", "Sorun çıkarmayın, çözüm üretin" yazılı afişler asıldığı görüldü.

İSHAF Başkanı Zekeriya Turan, burada yaptığı açıklamada, Anadolu Yakası'nda geçmişten günümüze döküm problemlerinin yaşandığını söyledi.

Problemin çözümü için geçmiş yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandığını belirten Turan, "Yapılan protokolle bugüne kadar Anadolu Yakası'ndan Hafriyat Taşıma Kabul Belgesi'yle hafriyat (Gebze'ye) yapılabiliyordu. İBB, 'geçmişte döküm yerimiz yetersizdi, şu an yeterli.' diyor ve İstanbul'dan Gebze'ye, Gebze'den İstanbul'a hafriyat gelmesini yasaklıyor. Gelinen süreçte Anadolu Yakası'ndan Kocaeli'ye hafriyat kabul belgeleri iptal edildi. Kazı miktarı, süresi dolmamış hafriyat taşıma kabul belgelerinin iptal edilmesi meslektaşlarımızın hayatını zora soktu." diye konuştu.

Turan, İstanbul'daki hafriyat yönetmeliği kontrolünün İBB tarafından yapıldığını dile getirerek, "İBB'deki yetkililerden konuyu tekrar düşünmelerini rica ediyoruz. Ayrıca, Anadolu Yakası'nda bitmek bilmeyen bu döküm problemi konusunda başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla alakalı tüm yetkililerin meslektaşlarımızın sorununa el atmasını istiyoruz. Bu konu siyaset üstü bir konudur, bize destek olacak siyasileri takdir edeceğimizi de buradan beyan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu durum şoförlerimizi yarış atına çeviren bir durumdur"

Tuzla, Kartal ve Maltepe gibi bölgelerden bugüne kadar hafriyatların Gebze bölgesine taşındığına dikkati çeken Turan, İBB'nin Anadolu Yakası'ndaki tüm hafriyatçıları Şile'nin Sahilköy Mahallesi sınırlarında yer alan döküm sahasına yönlendirdiğini belirtti.

Turan, Anadolu Yakası'nda 5 bin damperli kamyon bulunduğunu, bu kadar kamyonun o bölgeye gitmesinin kaza riskini ve trafik yoğunluğunu arttıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Olası Marmara depremine karşı kentsel dönüşümün sekteye uğraması ve akaryakıt maliyeti gibi daha sayabileceğiniz birçok sebep var. Biz bu konunun üzerinde tekrar durulmasını ve iptal edilen belgelerin açılmasını, en azından yeni bir döküm sahası açılana kadar döküm sahalarının açılmasını talep ediyoruz. Yani 5-10 kilometre mesafedeki yere gitmeyip de 55-60 kilometre mesafeye gittiğinizde bütün kamyonları oraya toplayacaksınız. Bizim çalışma saatlerimiz çok kısıtlı. Yani sabah 10.00 ve akşam 16.00 pik saatler. Bu durum şoförlerimizi yarış atına çeviren bir durumdur, trafik açısından tehlikelidir."

Çevre Kanunu'na aykırı davrananlara cezaların Çevre Koruma Birimi tarafından verildiğini, bu sebeple burada toplandıklarını anlatan Turan, hafriyat cezalarının 100 bin ile 3 milyon lira arasında değiştiğini dile getirdi.

Belge iptalini "hukuksuzluk" olarak tanımlayan Turan, kararın 1 Mart'ta yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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