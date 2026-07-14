Hainan 2030\'da Fosil Yakıtlı Araçları Yasaklayacak

HAİKOU, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan, yeni enerjili araçlara geçiş sürecine öncülük ederek 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklamayı hedefliyor.

Eyaletin 2026-2030 dönemini kapsayan ulusal ekolojik medeniyet tanıtım bölgesi oluşturma planına göre, 2030 yılına kadar Hainan'da trafiğe yeni çıkacak veya yenilenecek tüm özel araçların yanı sıra kamu hizmetleri ile ticari faaliyetlerde alımı yapılacak tüm araçların yeni enerjili olması gerekecek. Belirli görevler için özel olarak tasarlanmış araçlar ise bu uygulamanın dışında tutulacak.

Kısa süre önce yayımlanan plana göre, 2030 yılına kadar Hainan'daki toplam araç filosunda yeni enerjili araçların payının 2025'teki yüzde 23,75 seviyesinden yüzde 45'e çıkması öngörülüyor. Eyalet ayrıca, şarj altyapısı ağını da her 2,5 yeni enerjili araca en az 1 şarj noktası düşecek şekilde geliştirecek.

Hainan, 2030 yılına kadar fosil yakıtlı araç satışını yasaklama hedefini ilk kez 2018'de önererek, Çin'de böyle bir hedef açıklayan eyalet düzeyindeki ilk bölge olmuştu. Son planda, eyaletin bu hedefe doğru kararlılıkla ilerlediği bir kez daha teyit edildi.

Plan, çevrimiçi platformlarda Batı dünyasının yeşil politikalardan geri adım attığı bir dönemde Çin'in karbon azaltımı ve yeni enerjili araçlar konusundaki kararlılığının en güncel kanıtı olarak değerlendiriliyor. Avrupa Komisyonu'nun geçen yılın sonlarında, 2035'ten itibaren içten yanmalı motorlu yeni araçların satışını fiilen yasaklayan düzenlemeyi gevşetme planını açıklaması ise bu alanda önemli bir geri adım olarak görülüyor.

Hainan Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Departmanı, Ekim 2025 itibarıyla eyalette yeni enerjili araçların yeni tescil edilen araçlar içindeki payının yüzde 67,14'e ulaştığını, böylece her üç yeni araçtan ikisinin yeni enerjili olduğunu belirtti. Hainan, son beş yılda yeni enerjili araçların pazar payı bakımından ülke genelinde birinci, toplam araç sayısı içindeki payı bakımından ise ikinci sırada yer aldı.

Çin, geçen eylül ayında açıkladığı yeni Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar kapsamında 2035 yılı için iddialı hedefler ortaya koymuştu. Bu hedefler arasında ekonomi genelindeki net sera gazı emisyonlarının zirve seviyelerine kıyasla yüzde 7 ila 10 azaltılması, fosil olmayan yakıtların toplam enerji tüketimindeki payının yüzde 30'un üzerine çıkarılması ve kurulu rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin 2020 seviyesinin altı katından fazlasına yükseltilmesi yer alıyor.