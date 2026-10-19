Hainan Serbest Ticaret Limanı, özel gümrükle çip ihracatını büyütmeyi amaçlıyor

HAİKOU, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Hainan Serbest Ticaret Limanı, ada genelinde uygulanan özel gümrük düzenlemeleri sayesinde yarı iletken ve çip ihracatında önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

Liman, bölgeye sağlanan politika avantajları ve teşviklerden yararlanarak Çin'de üretilen yarı iletkenlerin ve çiplerin küresel pazarlara ulaştırılmasında önemli bir üs haline gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.